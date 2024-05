Miskolc kiemelt és rendkívül sikeres rendezvénye, a Borangolás és kísérő eseményei kezdik visszahelyezni az Avast az őt megillető helyre. A hegynek akkor van értelme, ha megtelik élettel – mondta el a 12. Avasi Borangolás sajtótájékoztatóján Veres Pál polgármester. Kiemeli az avasi hegygazdák rendszerét, ami a pincetulajdonosok és a rendezvényszervezők együttműködését segíti. Az esemény nem csak a borról, a gasztronómiáról, hanem a közösségépítésről és a lokálpatriotizmusról is szól, ahol minden korosztály kellemesen töltheti a hosszú hétvégét.

Házibuliból több tízezer fős rendezvény

Tizenhárom éve volt az első, leginkább házibulira emlékeztető Avasi Borangolás, és évről évre nőtt a résztvevők száma, ami tavaly már közel harmincezer látogatót jelentett – ismertette Demeter Tibor, a szervező Miskolczi Borbarátok Társasága Egyesület elnöke. Az egyesület gyermeke ez a rendezvény, aminek fő céljai a kulturált borfogyasztás népszerűsítése és az Avas méltó helyre helyezése. Az elmúlt években száztíz pince cserélt gazdát itt és szinte mindet fel is újították, újra divatos lett avasi pincegazdának lenni. A pincék szépítését jutalmazzák a Borangolás pinceszépségversenyén több kategóriában is. Már nemcsak Miskolcon tudják, hogy májusban a macskaköves utcák megtelnek élettel, hanem az ország távolabbi részeiről és határon túlról is érkeznek látogatók az eseményre.

Idén is sok újdonsággal készülnek

Az eddigi legnagyobb, legszínesebb és leggazdagabb programkínálatú Borangolására készültek tavaly, és idén sem ígérhetnek mást, kezdte a programismertetést Orosz Eszter szervező.

A tegnapi sajtótájékoztatón ismertették a négynapos program részleteit. A képen: Orosz Eszter szervező, Veres Pál polgármester, Demeter Tibor, a Miskolczi Borbarátok Társasága Egyesület elnöke

Fotó: Vajda János

Az Avas kapujától a megújult és új helyszínként debütáló avasi kilátóig kétszáz futballpályányi terület várja a látogatókat. Három színpadon minden zenei stílus rajongója megtalálja az érdeklődésének megfelelőt a helyi és országosan is ismert zenekarok és az utcazenészek között. Minden évben készülnek újdonsággal, idén többel is. A megszokott színes programok mellett idén bárzongoristák lepik el a hegyet, világsztárok borait kóstolhatják a borangolók a Sztárok terén és a vasárnapi Más-Napon mindenki kellemes környezetben lazíthat és pihenheti ki az előző estéket. Vasárnap a családok a fő célközönség, hiszen az Avas legnagyobb piknikét tervezik a Horváth-tetőre, ahol amíg a szülők kipihenik a Borangolást, a gyerekeket rengeteg izgalmas program, koncertek, és a kisAVASember Kihívás várja. A Telekom Hello Szülő programjának keretein belül Hajós András és Mészégető Marcsi, valamint Dr. Holló Márta és Sterczer Hilda beszélgetését láthatják az érdeklődők.

Több száz program

A tavalyi újítás, az AVASember kupa is újra várja a sportolni vágyókat, akik játékosságot és kitartást igénylő versenyben mérhetik össze erőnlétüket. A szervezők fontosnak tartják, hogy minden évben felkaroljanak egy ügyet jótékonysági céllal, idén ez a MATINE-Magyarországi Tisztasági Nagykövet Egyesület, Serbán Zsolt és csapatának támogatása, akik nemcsak az Avas, hanem egész Miskolc tisztaságáért dolgoznak rendíthetetlenül. A Borangolás kutyabarát rendezvény, így több helyen is lesznek kutyapontok a négylábúak számára vízzel és jutalomfalatokkal. A rendezvény nemcsak a nagyközönség számára nyújt szórakozási lehetőséget, hanem a nulladik, csütörtöki napon szakmai előadásokon vehetnek részt. A rengeteg programlehetőségről és a több tucat koncertről aktuális és friss információk elérhetőek az Avasi Borangolás hivatalos honlapján és Facebook-oldalán.