Eredmények

Szendrő – FC Spárta 2–0

Radostyán FC – Völgyesi FC 0–1

Kisgyőr – Miskolci Kispálya FC 1–0

FC Szomjas Hétfő – Varbó II 5–1

Győztesek – PSG 4–0

Varbó – Parasznya SE 4–1

Sajólászlófalva – Szendrő 1–3

Sleepy Street Seven – Radostyán FC 1–1

Kisgyőr – Varbó 2–2

FC Spárta – FC Szomjas Hétfő 2–2

Miskolci Kispálya FC – Parasznya SE 0–2

Völgyesi FC – Győztesek 0–3

Varbó II – Sajólászlófalva 1–0

PSG - Sleepy Street Seven 0–2

Radostyán FC – Győztesek 0–2

Parasznya SE – Kisgyőr 1–3

FC Spárta – Varbó II 6–0

Miskolci Kispálya FC – Varbó 1–6

Sajólászlófalva – FC Szomjas Hétfő 0–3

Völgyesi FC – PSG 6–2

Szendrő – Varbó II 0–0

Sleepy Street Seven – Győztesek 1–1

Radostyán FC – PSG 0–0

FC Spárta – Sajólászlófalva 7–1

Völgyesi FC – Sleepy Street Seven 0–1

Szendrő – FC Szomjas Hétfő 1–3