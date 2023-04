A labdarúgó NB II 31. fordulójában, csütörtökön este a a Budafoki MTE vendége volt a listavezető Diósgyőri VTK együttese. A hazaiak kezdőcsapata négy helyen változott a vasárnapi, a HR-Rent Kozármisleny otthonában elszenvedett 2-0-s vereség után, Vaszicsku, Csonka, Kovács D. és Bakti csak a kispadra került, Nándori, Németh M., Kalmár O. és Beke pedig a kezdőként kapott bizalmat a múlt héten a Magyar Kupa döntőjébe jutást kiharcoló piros-fekete gárdában. A DVTK kezdője ugyanaz volt, mint négy napja, amikor hazai környezetben 1-0-ra legyőzték a Békéscsaba 1912 Előre gárdáját. A piros-fehéreknél Gera, Farkas D., Medgyes és Viczián korábbi sérülése miatt nem volt keretben, Eppel pedig betegség miatt.

A mérkőzés előtt mindkét szakvezető bátor játékot ígért, ám az első félidőben különösebb lüktetés nem volt. A Diósgyőr a szokásos nyomását nem tudta, vagy nem akarta kifejteni, a találkozó első félideje nem arról szólt, hogy a vendégek bepréselték volna ellenfelüket a saját térfelükre. Úgy tűnt, hogy a DVTK a jobb oldalon építene folyosót, nyitna teret, de ezekbe nem sikerült felfutó embert tenni. A Budafok nem védekezett mélyen, és már a piros-fehér akciók kezdetén igyekeztek labdát szerezni, a játékszert birtokló játékost megzavarni. A félidő 14. percében maradt ki az első felvonás legnagyobb helyzete, Lőrinczy szabadrúgása után Bárdos a kapu torkában, 6 méterről a ketrec mellé küldte a lasztit. Válaszul Németh M. lőtt a kapu mellé, majd a félóra játéknál Horváth O. távoli löketét hárította Danilovic kapus.

Gólok

A második félidőre kettőt cserélt a hazaiak szakvezetője, de ez nem sok változást hozott játékban. Picit talán bátrabb lett a Budafok játéka, de helyzeteket ez nem hozott. Aztán a Diósgyőr is cserélt kettőt, a vendégek szakvezetője támadók pályára küldésével jelezte, hogy többet akar a gólnélküliségnél. A 66. percben jött is a gól, de hazai: Soltész passza után Beke futott be a 16-oson belülre, majd csinált egy iramváltást, elhúzott Bárdos mellett, és 6 méterről Danilovic lábai között a kapuba gurított (1-0). Túl sokáig nem örülhettek a budafokiak, mert a diósgyőriek két cserecsatára összehozta az egyenlítést. A 73. minutában Cseke passza után Könyves tette le a labdát lövésre Jureknek, a fiatal támadó pedig 12 méterről a bal felső sarokba bombázott (1-1). Mivel a folytatásban a Budafok megpróbálta visszavenni az előnyt, így jó lett a meccs, mert a Diósgyőr előtt nagyobb terület adódott a labdaszerzések után. A 81. percben Könyves remek ollózása zúgott ki a léc fölött, a 87.-ben Betus kapáslövését fogta meg Gundel-Takács. A ráadás első percében viszont kapitális hibát vétett a kapus, ártalmatlan helyzetben odapasszolta a labdát Lukács D.-nek, aki kapura húzott, és lapos lövésével kipúpozta a hálót (1-2).

A zsinórban elért negyedik diósgyőri győzelem azt is jelenti, hogy már hétfőn este NB I-es lehet a DVTK. Ehhez csak annyi kell, hogy a 3. helyen álló FC Ajka vasárnap hazai pályán kikapjon a Pécsi MFC-től, a Diósgyőr pedig hétfőn este az Andrássy úton legyőzze a Credobus-Mosonmagyaróvárt.



Labdarúgás: jegyzőkönyv

Budafoki MTE – Diósgyőri VTK 1-2 (0-0)

Budapest, 600 néző. V.: Zierkelbach (Garai, Kóbór).

Budafoki MTE: Gundel-Takács – Bíró M. (Bakti, 46.), Nándori, Jagodics, Fótyik, Kalmár O. – Adorján (Tischler, 92.), Soltész I. – Németh M. (Csonka, 46.) – Beke (Takács R., 84.), Horváth O. (Oláh B., 65.). Vezetőedző: Mátyus János.

Diósgyőri VTK: Danilovic – Csirmaz, Szatmári, Bárdos, Bokros – Bényei (Bertus, 79.), Holdampf, Lőrinczy (Cseke, 71.) – Koman (Jurek, 59.), Lukács D., Obounet (Könyves, 59.). Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

Sárga lap: Bíró M. (17.), ill. Holdampf (16.), Bokros (23.).

Gólszerző: Beke (66.), ill. Jurek (73.), Lukács D. (91.).

Jók: Jagodics, Soltész I., Beke, ill. Holdampf, Jurek, Lukács D.

Mátyus János: – Egy ilyen mérkőzés után az ember szíve sajog, közel álltunk a bravúrhoz, de be kell látnunk, hogy a Diósgyőr olyan erős kerettel bír, hogy nem véletlen, hogy az első osztályért küzdenek. A második félidőben a terveink manifesztálódtak: gólt szereztünk egy kontra után, de mint mondtam, az ellenfél remek játékosokkal rendelkezik, gyorsan kiegyenlítettek. A különbséget eltüntettük a pályán, bár ez az eredményben nem látszik. Négy-öt éve karnevált csináltam az öltözőben egy ilyen hiba után, most viszont annyit mondtam a srácoknak, hogy holnap reggel beszélünk, és kijöttem. Bence nagyot hibázott, de az hogy döntőt játszhat a csapat, nagy részben neki is köszönhető, oroszlánszerepe volt benne.

Kuznyecov Szergej: – Izgalmas mérkőzés volt, szerintem ez tetszett szurkolóinknak, hiszen fordítani tudtunk. Kontrából kaptunk egy gólt, de a játék minőségével, a helyzetek kidolgozásával nem volt probléma. Nem középen kellett volna játszani, hanem a széleket használni, amikor ez megvolt, jöttek a a helyzetek is, és sikerült fordítani.