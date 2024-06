Gesztely FC Sport-Bau – Sajóbábonyi VSE 3-0 (1-0)

Gesztely, néző. V.: Tóth L. (Kiss P., Balasa).

Gesztely FC Sport-Bau: Szegő (Mátyus) – Orosz M., Erdélyi (Bíró), Rák (Szilágyi), Horváth S. (Berta), Mészáros, Sipos, Porkoláb, Lőrincz (Madarász), Erdei-Nagy (Rozgonyi), Zánócz (Rem). Edző: Simon Imre.

Sajóbábonyi VSE: Gergely R. – Mezőssy, Szemere, Huszti, Németh B., Bodnár, Madarász, Nagy D. (Rontó), Tóth I., Jónás, Tóth T. Játékosedző: Németh Dénes.

G.: Rák, Rozgonyi, Sipos.

Jók: az egész csapat, ill. Tóth T., Jónás, Tóth I., Németh B.

Németh Dénes: – Ilyen szinten másik megyéből felesleges játékvezetőt küldeni. Voltak jó pillanataink, de nem tudtunk élni a lehetőségekkel. Ránk fér a pihenés... Köszönjük polgármesterünknek és Hronyecz Norbert elnökünknek az egész éves önzetlen támogatását.

Bánhorváti – Tállya KSE 1-3 (1-2)

Bánhorváti, 150 néző. V.: Nagy M. (Gutyán, Solymosi).

Bánhorváti: Sándor – Hallgató, Lukács, Pogonyi (Kismarton), Kazvinszki, Harsányi, Fábián (Lovasi), Tóth L. (Kórik), Zsigrai, Kovács Sz. (Bicskey), Marczis. Edző: Mátyás József.

Tállya KSE: Tarr – Nyitrai (Török), Kádár, Gergely (Szajkó), Zsiga, Varga A. (Mika), Bauer, Árvai, Kontra, Bihari, Bohus (Horváth B.). Edző: Pachinger János.

G.: Kovács Sz., ill. Zsiga, Bohus, Horváth B. (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Mátyás József: – A helyzetkihasználásunktól csak a játékvezetés volt gyengébb ma. Nyerhettünk volna gólokkal is, de a gólvonalról sem sikerült ma betalálni, ezért csak a gratuláció maradt a vendégek győzelméhez. Köszönjük az egész éves támogatását Demeter Zoltán országgyűlési képviselőnek, Bárhorváti önkormányzatnak és a KolorCity Kazincbarcikának. Hajrá Bánhorváti, hajrá Barcika!

Pachinger János: – Az idényünk hektikusra sikerült, hiszen ettől jobb teljesítményre és helyezésre számítottunk. Ráadásul a vége a kiesés szempontjából izgalmas is lett. Sikerült megoldani a problémát, bennmaradtunk. Egy csapat életében előfordulnak gyengébb idények, ez egy ilyen volt. Mindezek ellenére köszönöm szurkolóink kitartását, támogatóink segítségét, a játékosok és a csapatért dolgozók munkáját. Most a feltöltődés ideje következik, utána jön az új idényre való felkészülés. Jó pihenést mindenkinek.