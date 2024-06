Európában egyedülálló módon népszerűsítő kampányt indított a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház, Magyarország egyik legnagyobb Gyermekegészségügyi Központjának (GYEK) a megismeréséhez. Dr. Sólyom Enikő, a GYEK vezető főorvosa portálunknak elmondta, hogy egészségügyi előadásokat tartottak a helyszínen.

Bemutatkozik a GYEK

„A Szeletában ilyenkor csodálatos gyermekprogramokat szerveznek és annak keretében mi előadásokat tarthattunk a gyermekeknek és a szülőknek is” – mondta. Azt is megtudtuk, hogy a programsorozat bemutatja az egészségügyi intézmény szakembereit: orvosait, szakdolgozóit, emellett a kórház értékeit egy színesebb perspektívából. Az eseményt minden hónap első szombatján rendezik meg. „Ennek a lehetőségnek nagyon örültünk, és az osztályaink váltva vesznek részt a programokon, amik tulajdonképpen nem klasszikus előadások, hanem beszélgetések a szülőkkel."

Két fő célja van

Dr. Sólyom Enikő azt is hangsúlyozta, hogy az eseménynek két fő célja van. „Az egyik, hogy a GYEK értékeit és lehetőségeit bemutassák, a másik pedig a folyamatos kapcsolattartás a gyermekekkel és a szülőkkel” – mondta. Arról is beszélt, hogy a program lehetőséget teremt, hogy a résztvevők megismerjék a modern, gyors diagnosztikai és terápiás módszereket, az ellátásokat, amelyek gyermekbarát környezetben történnek, valamint a szülők számára is lehetőséget nyújt, hogy gyermekeiket közvetlenül végigkísérhessék a gyógyulás útján. „Most szombaton az újszülött intenzív osztály készült bemutatóval, aminek dolgozói a GYEK-en belül ellátják az olyan újszülötteket, akik kisebb súllyal születnek, vagy korábban születnek meg, esetleg betegek” – ismertette.

Látványos bemutatók

Azt is elárulta, hogy egy látványossággal is készültek, ugyanis bemutatták a koraszülött mentőautót. „Ha baj van, akkor ilyen körülmények között szállítjuk a gyermekeket a GYEK-be” – mondta.

Nagy Alexandra a családjával látogatott ki. „Már korábban is terveztük, mivel nekem is két kisebb fiam van, így érdekeltek a programok, amik nagyon színesek voltak és a gyerekek is nagyon élvezték azt” – mondta. Arról is beszélt, hogy szerinte nagyon rendhagyó, hogy itt szerveznek ilyen eseményeket.