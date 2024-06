A politikus Facebook-oldalán kifejtette, milyen fontosak is a gyermekek és boldogságuk, amiben szerepet vállalnak a játszóterek is. „A gyermeki kacaj, a közös játék öröme mindannyiunk szívét megmelengeti, és emlékeztet minket arra, hogy a jövőnk a gyermekeink kezében van. A játszóterek olyan helyek, ahol a gyerekek megtanulhatják a társas együttműködést, a csapatmunkát és a barátságok kialakítását. Ezt a célt szolgálja a most átadott Harica Élménypark. Gratulálok!”