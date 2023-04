A labdarúgó NB II hét végi fordulójában Siófokon lépett pályára a KolorCity-Kazincbarcikai SC alakulata. A vendég borsodiaknál négyen hiányoztak a keretből sérülés-betegség miatt, ez azonban nem érintette a kezdő tizenegyet, ugyanazok a játékosok futottak ki a pályára az elején, mint akik az előző, Haladás elleni hazai mérkőzésen is. A KBSC célja egyértelműen az volt, hogy próbálja meg továbbra is megőrizni veretlenségét, amely a nyitó füttyszó előtt 6 összecsapásnál tartott.

Az első tizenöt percben különösebben nagy lehetőséget nem lehetett feljegyezni, azt viszont igen, hogy a Barcikából a 3., és a 12. percben is ápolni kellett Kovács B-t, akit negyed órát követően le is hozott Csábi József vezetőedző. ,,Szögleteztek" a Balaton-partiak, amiből nem tudtak tőkét kovácsolni, ugyanakkor a 23. percben Kerezsi bal oldali beadására Farkas B. becsúszva érkezett, és 6 méterről a kapu bal oldala mellé passzolta a labdát. Ezután ismét a mezőnyben folyt a játék, a csata, jól zártak a védelmek, így a kapusoknak semmi dolguk nem akadt. A kevéske néző az első vendég próbálkozást a 42. percben láthatta, ekkor Szabó B. próbálkozott egy távoli lövéssel, a körülbelül huszonöt méterről eleresztett labda magasan a kapu felett szállt el. Nem volt egy színvonalas 45+1. perc, a mérkőzést követőek bíztak abban, hogy a folytatásban javul a színvonal és jönnek, jöhetnek a gólok is.

A csere találata

A pihenő időben egyik tréner sem látta szükségességét a változtatásnak, kivárásra játszottak, ők is kíváncsiak voltak arra, hogyan, milyen mederben folyik tovább a csata. Az 53. percben szabadrúgást kapott a KBSC, hozzávetőlegesen 28 méterre a hazai kaputól: a labdát Székely ívelte a siófoki tizenhatoson belül álló társak irányába, akik közül végül Ur fejelt a kapu mellé. A 61. percben Dragan Vukmir hármat cserélt, kollégája egyet, a szándék egyértelmű volt, a vérfrissítés. Két perccel később Szabó B. mutatta magát, ritmusváltást követően vezette Winter kapujára a labdát, azonban a körülbelül húsz méterről eleresztett lövése elkerülte azt. A 68. percben kimaradt a mérkőzés addigi legnagyobb lehetősége Kerezsi keresztlabdáját Pataki vette át és öt méterről, ajtó-ablak helyzetben a kapu fölé bombázott. A 75. percben Dénes Cs. lépett pályára a BFC-nél, ami döntőnek bizonyult 5 perccel később: Polényi kiugratása után Hegedűs M. egy cselt követően a jobb oldali kapufát találta el, majd a kipattanó Dénes Cs. elé került, aki 5 méterről az üres kapu közepébe passzolta a labdát, 1–0. A 18 éves futballista első NB II-es találatát érte el, barcikai szempontból a lehető legrosszabbkor. Jött is a reakció a borsodi kispadról, hogy a még hátralévő mintegy tíz percben sikerüljön legalább a pontmentés. De nem, ez elmaradt, így a KBSC február 12. után kikapott ismét, lezárva veretlenségi sorozatát. Nagy baj azonban nincs, a sárga-kékek a 11. helyről várják a következő feladatot.

Labdarúgás: jegyzőkönyv

BFC Siófok – KolorCity-Kazincbarcikai SC 1–0 (0–0)

Siófok, 150 néző. V.: Gaál (Mohos, Ország).

Siófok: Winter – Varjas Z., Horváth M., Debreceni Á. – Major G. (Polényi, 61.), Nyitrai (Vágó G., 82.), Szakály A., Kerezsi (Dénes, 75.), Varga B. – Girsik (Hegedűs M., 61.), Farkas B. (Pataki, 61.). Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Kazincbarcika: Megyeri I. G. – Szekszárdi M., Ur, Lippai T., Süttő (Ádám F., 82.) – Székely K. (Szemere B., 61.), Kovács B. (Szabó B., 15., Hleba, 82.), Heil, Csatári – Pálinkás, Bacsa (Kurdics, 82). Vezetőedző: Csábi József.

Gólszerző: Dénes (80.).

Sárga lap: Varjas (44.), Horváth M. (56.), Polényi (90.), ill. Szabó B. (45.), Csatári (93.).

Jók: Varjas Z., Horváth M., Debreceni Á., Kerezsi, Dénes, ill. Szabó B.

Dragan Vukmir: – Egy jó, masszív, szervezett csapat ellen játszottunk, örülök annak, hogy egy nagyon fontos 3 pontot meg tudtunk szerezni, ugyanis kell minden egyes győzelem. Úgy gondolom, több lehetőségünk volt, s ezért megérdemeltük ezt a sikert. Most bejött a cserénk, de azért változtatunk, hogy aki bemegy a pályára, az próbáljon meg segíteni.

Csábi József: – Mióta Barcikán vagyok, most kaptunk ki először. A futball törvényszerűségei sajnos beigazolódtak a mai mérkőzésen. Azt éreztem a meccs egésze alatt, hogy ha most pontot szerzünk, akkor az egy bravúr pont lett volna. Az előző héten azt mondtam, hogy a legjobban játszottunk, mióta a klubhoz érkeztem, most viszont nem voltunk elég élesek. Ez egy intő jel, ezt gyorsan rendbe kell tennünk. Nagy taktikai harc folyt a pályán, sajnos nem volt egy élvezhető mérkőzés.