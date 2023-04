- Amiért jöttünk azt megkaptuk - kezdte az értékelést Herczig Norbert. - Rendkívül hasznos kilométereket tettünk meg, egy szokványos tesztnél is többet jelentett ez a két nap. Ezeken a kikopott fehér aszfaltos szakaszokon megtalálni a kanyarsebességet, a helyes féktávokat, hozzászokni a pillanatról pillanatra változó tapadási viszonyokhoz csak itt lehet. Nagyon nehéz eldönteni, hogy egy-egy kanyar előtt a fehér aszfalt melyik változatával találkozunk, sokszor érzésre kell menni, ezért nem túlzás azt mondani, hogy erre a vb futamra csakis ilyen körülmények között lehet felkészülni.

Az élmezőnyben zártak

A Skoda Rally Team Hungaria párosa ötödik lett a versenyen, ám a helyezést árnyalja, hogy a második gyorsasági szakaszon egy a beíróban történt apró félreértés miatt egyperces büntetést kapott a magyar páros.

- Mivel nem a végeredmény miatt jöttünk, nem sokat foglalkoztunk a büntetéssel. Igaz, ha ez nincs, akkor dobogóra állhattunk volna a két világsztár mögött. Hét hónapja nem ültünk autóban, így az első éles kilométereinket a verseny shakedownján tettük meg, ehhez képest elégedettek vagyunk a tempóval - fűzte hozzá Herczig Norbert.

A futam első gyorsaságiján a több mint féléves kihagyás nem látszott, a szakaszt a Herczig-Ferencz páros nyerte, majd a második körben tizedre azonos idővel holtversenyben végeztek az élen Nikolay Gryazinnal. A végeredményhez hasonlóan ennek a részeredménynek sem tulajdonított nagy jelentőséget a korábbi négyszeres magyar bajnok ralis.

- Karikáztunk egy kicsit a városban a bóják között, ami jó volt, de nem szabad ebből sem messzemenő következtetéseket levonni. Badarság lenne azt gondolni, hogy ezzel most megérkeztünk az élmezőnybe – folytatta Herczig Norbert. - A pályaismeretünknek köszönhetően az ERC-ben már ott voltunk, de látni kell, hogy a vb-n újra tanulni fogunk. Mi sem várjuk azt, hogy Gryazinnal, Greensmith-szel és a többi sztárral partiban leszünk ebben az évben, és ezt a szurkolóinknak és a magyar sportszakmának is látni kell. Ha feltétlenül az eredményeket akarjuk vizsgálni, akkor az adhat támpontot, hogy a helyi menőnek számító Turk Rok-nál gyorsabbak voltunk, és a WRC2 Masters olasz világbajnokánál is jobb volt a tempónk. Utóbbi egyébként remek sportember, összebarátkoztunk vele a verseny alatt.

Lidérces volt

A hétvégén szakmai szempontból a vasárnapi nap volt fontosabb, amikor három gyorsasági szakaszt három alkalommal teljesített a mezőny, és közte volt két olyan pálya is, amellyel a vb futamon is találkozik majd Herczig Norbert és Ferencz Ramón. Az egyik legfontosabb tapasztalatot mégis szombaton szerezte a páros.

- A második gyorsaságin egy kicsit vizes volt az aszfalt, mi pedig feltettük azt az intermediate abroncsot, ami normál körülmények között hibátlan lett volna, de ezen a fehér aszfalton nem működött – avatott be a részletekbe Herczig Norbert. - Négy kerékkel csúsztunk a padkák között, lidérces volt. Már emiatt a tapasztalat miatt megérte elindulni, a világbajnoki futamon ezen akár az egész verseny elúszhatott volna, de most már tudjuk, hogy ilyen körülmények között mi a jó választás a horvát pályákon. Vasárnap is sokat tanultunk, ezért is mondtam az elején, hogy amiért jöttünk, megkaptuk.

Hét hónap után

Hét hónap sok idő, ennyi kihagyás után a csapattal való közös munkát is fel kellett frissíteni, ami talán a legkönnyebb feladat volt, mert flottul ment a közös munka. A Skoda Fabia Rally2 evo szokás szerint hibátlanul üzemelt, a pálya szélén pedig a szurkolók is szép számmal bíztatták a versenyzőket, és magyarok is voltak közöttük.

- Az ERC-ben már többször megéltük azt a fantasztikus érzést, amikor a világ egy távoli pontján magyar szót hallasz, magyar zászlót látsz, és ez elmondhatatlanul motivál minket – fogalmazott a versenyző. - Szerencsére most is ott voltak a hazai szurkolók közül néhányan, köszönjük nekik a bíztatást. A vb futamra biztosan sok magyar rajongó érkezik, emiatt is nagyon várjuk a két hét múlva rajtoló versenyt.