Női NB I., 14. forduló

MTK Budapest - Diósgyőri VTK 3–0 (1–0)

Budapest, 100 néző. V.: Kulcsár.

MTK Budapest: Varga – Legendás (Haraszti), Vas, Palama, Vajda, Farádi-Szabó (Bokor), Barkóczi, Magyarics (Csuhai), Milunovic, Gudchenko (Murár), Zágor (László H.). Vezetőedző: Makrai László.

DVTK: Böröcz – Somogyi, Geréd, Jáhn (Havasi), Boros, Nagy L. (Horváth), Komlós, Sain (Katona, Voila, Mikó, Nagy P. Vezetőedző: Bém Gábor.

Gólszerző: Zágor, Csuhai, László H.

Makrai László: – Elégedett vagyok, mert kétség sem férhet a győzelmünkhöz. Megvoltak a helyzetek, a gólok, betartottunk minden olyan dolgot, amit megbeszéltünk. Így kell egy hazai meccsnek kinéznie. A pálya talaja miatt többet lehetett passzolni, mint egy héttel ezelőtt, megvoltak a területek, melyeket be kellett játszanunk, ebből jöttek a gólok is. A cseréket dicséret illeti, mert jól szálltak be, ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy ketten gólt is lőttek. Gratulálok László Heninek az első élvonalbeli góljához, kihasználta a gyorsaságát és okosan értékesítette a helyzetét.

Bém Gábor: – Sajnos, nem sikerült átmenteni a múlt heti jó játékunkat erre a mérkőzésre. Nagyon sok rossz passzunk volt a középpályán, ezen csapatrészünk nem úgy működött, mint az előző találkozón. Hiányoztak az agresszív labdaszerzések a védekezésünkben. Gratulálok az MTK-nak! Pénteken 15 órától a Kelen SC ellen végre hazai pályán játszunk. Várjuk szurkolóinkat szeretettel a DVTK Stadionban.