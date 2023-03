Az NB I-es bajnokság 24. fordulója keretében szombaton kora délután eszményi időben csaptak össze a felek. Kuttor Attila alaposan belenyúlt az Újpesten vereséget szenvedett csapatába, amelyet hat helyen változtatott meg és ezzel jelentős kockázatot is magára vállalt. Különböző okok miatt kihagyta Pillárt, Vajda S.-t, Brtant, Nagy G.-t, Molnár G.-t és Drazicot, helyükre Filipet, Karnitskit, Bobál G.-t, Cserit, Besirovicot és Baranyait jelölte.

Érdekességet jelentett, hogy a lelátón megint felbukkant Marco Rossi, a magyar válogatott olasz nemzetiségű szövetségi kapitánya (azt persze nagy kérdés volt, hogy kit, vagy kiket figyelt, mert a „kilóra” beállított légiósokat aligha).

Számok, adatok

Ezek voltak az érdekességek a kezdés előtt a Nemzeti Sport online alapján:

Mivel az első két körben felcserélték a pályaválasztói jogot a csapatok, október után ismét a matyóföldi városban mérkőztek meg egymással.

2018 óta a 15. NB I-es összecsapásuk volt, az örökmérleg a vendég várdaiak fölényét mutatta: 4 kövesdi győzelem, 4 döntetlen, 6 szabolcsi siker.

Az első öt találkozójukból a borsodiak hármat nyertek meg, a következő kilencből azonban már csak egyet, tavaly áprilisban a bennmaradás szempontjából fontos, 2–1-es győzelmet aratott Várdán a Kövesd.

Mezőkövesden hatszor meccseltek, az első (2–2) és a legutóbbi (1–1) találkozójuk hozott döntetlent, 2020 januárjában született az egyetlen matyóföldi siker (1–0), azt követően pedig sorozatban háromszor a vendég szabolcsiak diadalmaskodtak (1–2, 0–1 és 0–2).

A Kövesd az előző körben Újpesten első tavaszi bajnoki vereségét szenvedte el (0–1), ezzel megszakadt a hatos veretlenségi sorozata.

Közös a két együttesben, hogy a legutóbbi három fordulóban nem tudtak nyerni, miközben a borsodiak két, a várdaiak pedig csak egy pontot gyűjtöttek.

A Kövesd otthoni mérlege 6 diadal, 3 iksz, 2 vereség, ezzel a negyedik volt a hazai tabellán, pályaválasztóként legutóbb tavaly szeptember 30-án a Pakstól kapott ki (1–2).

A Kisvárda a leghosszabb ideje, 195 játékperce gólképtelen együttes volt az élvonalban, legutóbb a Vasas ellen Hegedűs János öngólja jóvoltából tudott eredményes lenni.

A Várdának idegenben negatív volt a gólkülönbsége (18–22), ám 4–4–3-as mérlegével így is a második legtöbb pontot (16) gyűjtötte be vendégként.

Piscitelli elaludt

A szokásos tapogatózás után „őrült” kapushibából vezetést szerzett a Kisvárda és így nyomban kellemes helyzetbe került. A 17. percben Mesanovic akár meg is duplázhatta volna együttese fórját, de Piscitelli kitenyerelte a bal alsó sarokra tartó játékszert. A hazaiaknak néhány percükbe telt, amíg magukhoz tértek és elkezdték játszani a saját játékukat. A szabolcsiak persze már alaposan összezártak és kontrákra rendezkedtek be. A 21. percben Besirovic szögletét Beriashvili 5 méterről kevéssel bólintotta a keresztléc fölé. A pirosban futballozó Kisvárdának könnyű dolga volt, a dél-borsodiak ugyanis nem mutattak fel semmiféle átütőerőt, kapura veszélytelennek bizonyultak. A 37. percben Leoni balról, ballal, 8 méterről a jobb felső sarkot vette célba, Piscitelli viszont résen volt és szögletre tenyerelte a labdát. Az első félidő hajrájában a gázpedálra léptek a kékek. A 42. percben Besirovic balról, ballal kevéssel lőtt a bal alsó sarok mellé, majd Lukic egalizált. Lélektani szempontból a legjobbkor, kevéssel a szünet előtt egalizált az MZSFC, így már nyugodtabban vonulhatott az öltözőbe, az 1–1 után ráadásul új meccset kezdtek a felek.

Kimaradt a 11-es

Kuttor Attila a szünetben nem cserélt és ezzel némileg csalódást okozott, hiszen a holtidőben szinte mindig változtat. Az 54. percben egy támadásból Bobál G., Besirovic és Baranyai révén a 16-oson belülről háromszor is kapura lőhettek a hazaiak, de a vendégek megbabonázták a labdát, vagy inkább a védőik földöntúli bravúrokkal mentettek. A győzelem szempontjából fontosnak igérkezett a vezetés, ennek megfelelően mindkét csapat nagy erőket mozgósított annak érdekében, hogy másodszor is bevegye a hálót. A 62. percben rossz üzletet kötött a Kisvárda. Besirovicot a büntető területen belül megrúgta Leoni. Csonka nyomban 11-est ítélt, majd Leoni a második sárgája után pirosat kapott. A VAR-vizsgálat után a játékvezető határozata érvényben maradt, de a büntető kimaradt. A tíz emberre fogyatkozott KMG gárdája ellen viszont még mindig 25 perc állt fürdővárosiak rendelkezésére ahhoz, hogy kicsikarják a győzelmet. A szurkolók mindent bele rigmussal űzték kedvenceiket, akik becsülettel hajtottak is a három pontért. A 78. percben David Babunski szép mozdulattal, félfordulattal lőtt, labdája azonban a tömörülő játékosokról kipattant. A látottak alapján egyértelmű, hogy a döntetlennel a Mezőkövesd veszített két pontot és nem a Kisvárda szerzett egyet, de ilyen a futball: a sok helyzet mellett a büntető sem ment be, így az otthoniak hiányérzettel vonultak az öltözőbe.

Mezőkövesd Zsóry FC – Kisvárda Master Good 1–1 (1–1) Mezőkövesd, 1582 néző. V.: Csonka (Szalai, Garai). Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (5) – Kállai K. (6), Lukic (6), Beriashvili (6), Filip (5) – David Babunski (6), Karnitski (5), Cseri (5) – Baranyai (5), Bobál G. (5), Besirovic (6). Vezetőedző: Kuttor Attila. Kisvárda Master Good: Hindrich (7) – Hej (6), D. Kovacic (5), Karabelyov (5), Leoni (6-2: 4) – Melnyik (5), Makowski (5), Ötvös (5) – Navratil (5), Mesanovic (6), Camaj (5). Vezetőedző: Török László. Csere: Navratil helyett Ilievski (4) a 61., Camaj helyett Alic (–) a 72., Cseri helyett Molnár G. (–) a 75., Baranyai helyett Vajda S. (–) a 75., Karnitski helyett Márkus (–) a 80., Ötvös helyett Széles (–) a 86., Makowski helyett Lucas (–) a 86., David Babunski helyett Ephestion (–) a 90. percben. Sárga lap: Leoni a 30., Cseri az 55. percben. Kiállítva: Leoni (a második sárga lapja után) a 63. percben. Gólszerző: Mesanovic (0–1) a 8., Lukic (1–1) a 42. percben. (Kuttor Attila – képünkön – és Török László vezetőedzők értékelését később közöljük.)

Percek, események 8. perc: a hazaiaktól ritkán látható védelmi hiba történt, ugyanis Piscitelli Beriashvilihez passzolt, a védő pedig visszaküldte a labdát a feladónak. A kapus azonban ahelyett, hogy kirúgta volna, maga elé engedte, talán cselezni akart, de nem vette észre, hogy Mesanovic letámadja, majd jobbal, pár lépésről a hálóba gurított az elalvó portás mellől, 0–1. 43. perc: Cseri lövése lecsúszott, de a labda a jobb oldalon tanyázó Besirovic elé került. Utóbbi lekezelte, majd beívelt, Lukic pedig jókor érkezett és 4 méterről a kapu bal oldalába fejelt, 1–1. 65. perc: Cseri végezte el a megítélt 11-est. Jobbal a bal alsó sarkot vette célba, Hindrich azonban gyors vetődéssel kiütötte a labdát és a védők szögletre mentettek.

Olvasóink szavaztak

Olvasóink többsége a Mezőkövesd győzelmére tippelt - nem így lett.