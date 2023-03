Az NB I.-es bajnokság 23. fordulója vasárnap délután a fővárosba szólította a dél-borsodiakat. A szombati eredmények úgy alakultak, hogy gyakorlatilag mindkét gárda győzelmi kényszerben lépett pályára, bár a vendégek számára az esetleges iksz is jónak számított volna. Kuttor Attila, az MZSFC vezetőedzője Cserit öt sárga lapja miatt nem szerepeltethette és azzal mindenképpen meglepőt húzott, hogy három belső védőt jelölt a kezdőcsapatába, ráadásul a kulcsembernek számító, támadó középpályás Besirovicot csak a kispadra tette. Remek időben és pályán kezdődött a meccs.

Hamar eldőlt

Villám akciókkal indult a mérkőzés, ezek mindkét oldalon góllal kecsegtettek. A 8. percben Mudrinski szöglet után 7 méterről fejelt a kapu jobb oldala mellé. A 10. percben előnyhöz jutottak a lila-fehérek és ez számukra a legjobbkor jött. Ezt követően többet kezdeményezett az Újpest, melynek tagjai saját térfelükre kényszerítették a sárga-kékeket. Egymást érték a taktikai szabálytalanságok, közben Molnárék az átlagon felüli sebességükben bízva a kontra támadásokra rendezkedtek be. A 21. percben Beriashvili lerántotta Csoboth-ot (megúszta a sárga lapot), a szabadrúgás után Jakubi elé került a labda, aki a 16-os környékéről zavartalanul célozhatott, de csúnyán fölé bombázott. Nem sokkal később kevés hiányzott a hazaiak öngóljához, a szerencse viszont kisegítette őket. A 30. percben Fortuna ismét az Újpestet támogatta: D. Nikolic ki akarta rúgni a labdát, aztán sokat várt és amikor a játékszerhez ért, Drazic berobbant, róla viszont nem a hálóba, hanem oldalra pattant a pettyes. A sok eladott labda borzolta a kedélyeket, ezek akadályozták a folyamatos játékot. Az első félidő végére viszonylag helyreállt a rend, kiegyenlítetté vált a küzdelem. A szünet előtt Mörschel kétszer is lőhetett, de mindkétszer célt tévesztett. Az utolsó percet megnyomta a Mezőkövesd, de mínusszal tért pihenőre.

Amint az várható volt, a kövesdiek trénere – szokásához hűen – az elégedetlenség jegyében belenyúlt együttesébe és hármat is cserélt. Az 50. percben Csoboth balról célozta meg a bal felső sarkot, Piscitelli azonban bemutatta a szokásos bravúrjainak egyikét és kiütötte a labdát. Az idő múlásával állóháború alakult ki a pályán, a szépséggel szemben a fizikai mutatók domináltak. A vendégek nem nyugodtak bele hátrányukba és megpróbáltak helyzetükön változtatni, de a holtponton nem tudtak átlendülni és nem jutottak el a ziccerekig – ráadásul a gólerős Drazic megsérült és nem tudta folytatni a játékot. A 67. percben a nagyon aktív Csoboth próbálkozott távoli lövéssel, de jócskán fölé emelt. A 75. percben megfogyatkoztak a vendégek, Lehoczky talán (?) megérdemelte a második sárgáját, számára jött a piros, így még nehezebb helyzetbe kerültek a matyóföldiek. Helyzetébe ennek ellenére nem nyugodott bele a a Kövesd és megpróbálta a lehetetlent, ha megszerezte a labdát, kezdeményezett, a túlerővel szemben viszont nem volt reménye. A 89. percben a csereként beállt Ambrose 8 méterről, jobbról, jobbal lőtt, Piscitelli pedig bemutatta ki tudja hányadik robinzonádját, így maradt az 1–0. A Zsóry FC messze elmaradt szokásos jó teljesítményétől, így nem is érdemelt pontot. KT

Boxba1

Labdarúgás: a tények

Újpest FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1–0 (1–0)

Budapest, 2547 néző. V.: Andó-Szabó (Szert, Becséri).

Újpest FC: D. Nicolic (–) – Pauljevic (6), Antzoulas (5), Hall (5), Szabó B. (5) – Mack (6), Kastrati (5) – Jakobi (6), Mörschel (6), Csoboth (7) – Mudrinski (6). Vezetőedző: Milos Kruscic.

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (7) – Kállai K. (6), Lukic (5), Pillár (5), Beriashvili (5), Vajda S. (5) – Brtan (5), Nagy G. (5), David Babunski (5) – Molnár G. (5), Drazic (4). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Csere: Bariashvili helyett Ephestion (4) a 46., Brtan helyett Lehoczky (4-2=2) a 46., Nagy G. helyett Márkus (5) a 46., Mudrinski helyett Ambrose (5) a 61., Kastrati helyett Croizet (4) a 61., Drazic helyett Bobál G. (–) a 66., David Babunski helyett Besirovic (–) a 76., Jakobi helyett Onovo (–) a 81., Croizet helyett Varga B. (–) a 89., Csoboth helyett Mucsányi (–) a 90. percben.

Sárga lap: Lehoczky az 57., Lukic a 64., Pillár a 74., Ephestion a 80. percben.

Kiállítva: Lehoczky a 74. percben.

Gólszerző: Mudrinski (1–0) a 10. percben.



A gól története

10. perc: a vendégek védelme megingott, ugyanis egy hazaadott labdára Mudrinski gyorsvonati sebességgel rajtolt és Pillárt megelőzve, jobba, 13 méterről a kapu bal sarkába lőtte a labdát, 1–0.