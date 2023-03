A magyar labdarúgó válogatott hétfőn este hazai környezetben kezdte meg Európa-bajnoki selejtezős szereplését. A mieink a G-csoport 2. fordulójában azt a Bulgáriát fogadták, akik négy nappal korábban pályaválasztóként 1-0-ra alulmaradtak Montenegróval szemben, a csoport első játéknapján.

Az Eb-kvalifikáció nyitó fordulóban szabadnapos Magyarország 40 év után szerette volna győzelemmel kezdeni a kontinentális selejtező sorozatot, ehhez a bolgár gárda optimális partnernek tűnt.

A hazai együttes szövetségi kapitánya egy helyen változtatott a múlt csütörtök esti, Észtország elleni, hazai környezetben 1-0-ra megnyert felkészülési meccshez képest: Kalmár maradt ki, Nagy Á. pedig kezdőként jutott szóhoz.

Hármat gurítottak

Kellemes edzőpartnernek bizonyult a bolgár tizenegy, a vehemensen kezdő magyar együttes már a 7. percben a kapujukba gyömöszölte a labdát. Szoboszlai a bal oldalról küldte a kapu elé a lasztit, azonban előbb Sallai, majd Orbán pöckölésébe belekapott a kapus, a másodszorra kipattanó labdát viszont Vécsei 2 méterről az üresen tátongó kapuba küldte (1-0). A 21. percben előbb a bolgárok, majd a mieink előtt adódott gólszerzési lehetőség, ám N. Iliev után Bolla sem járt sikerrel. Ezzel a vendégek el is lőtték az első játékrész összes puskaporát, innentől kezdve kitűnő statiszta szerepet hoztak a nagy kedvvel, és eredményesen játszó magyar együttesnek. A házigazdák a 26. percben Szoboszlai szabadrúgásával duplázták meg előnyüket, a csapatkapitány lökete a sorfal egyik tagján megpattanva a bal felső sarokba vágódott (2-0). A 40. minutában, a harmadik magyar találatban is vastagon benne volt Szoboszlai, aki Bollát hozta volna helyzetbe, ám egy közbe lépő védő lábáról a labda jobbra pattant, ahol Szoboszlai előzékenyen átengedte a lendületből érkező Ádám M.-nek a lövési lehetőséget, a csatár pedig a jobb alsó sarokba gurított (3-0). A félidő végén a játékvezető és a videóbírói szobában ülők is megsajnálták a vendégeket, egy büntetőterületen belüli kezezésüket nézték el nagyvonalúan.

Hármat cserélt a szünetben a bolgár együttes, de ez nem zavarta meg a mieinket, ha csak annyira nem, hogy Sallai előbb a kapusba, majd a kapu fölé lőtt, nem pedig a hálóba. A folytatásban Sallainak újfent nem jött össze a gól, majd feltámadtak a fehér mezesek. Előbb N. Iliev lövése egy hazai védőről pattant szögeltre, majd a 64. percben az első kaput eltaláló löketet hozta össze Rusev, Dibusznak védenie kellett. Ez a figyelmeztető lövés picit nagyobb figyelemre késztette a hazai együttest, és ez arra jó volt, hogy egál körüli játék alakuljon ki, az egyébként már lefutott meccsen. A 89. percben a csereként beállt Nego lövését a gólvonalról mentette Atov, így maradt a közte három.

A magyar válogatott magabiztos győzelemmel tette le névjegyét az első csoportmeccsen, amelynek a végén felállva ünnepelt a közönség.

Magyarország – Bulgária 3-0 (3-0) Budapest, 65 000 néző. V: Umut Meler (török). Magyarország: Dibusz – Lang, Orbán, Szalai A. – Bolla (Nego,86.), Nagy Á. (Kleinheisler, 73.), Vécsei (Kalmár, 86.), Kerkez – Sallai (Csoboth, 73.), Ádám M. (Varga B., 59.), Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi. Bulgária: Naumov – Stoyanov, Atov, Galabov, Markov (Petrov, 46.) – Petkov, Gruev (Shopov, 85.), Karabelyov (Krastev, 46.), N. Iliev – Despodov (Kirilov, 57.), Delev (Rusev, 46.). Szövetségi kapitány: Mladen Krstajic. Gólszerző: Vécsei (7.), Szoboszlai (26.), Ádám M. (40.). A csoport további mérkőzésén: Montenegró – Szerbia 0-2 (0-0) A csoport állása: 1. Szerbia 6 pont/2 mérkőzés, 2. Magyarország 3/1, 3. Montenegró 3/2, 4. Litvánia 0/1, 5. Bulgária 0/2.