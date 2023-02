A DVTK Jegesmedvék és az FTC-Telekom közötti küzdelem két mérkőzés után 1–1-re áll és a váltott lovak szerinti kiírás alapján a felek szerdán és csütörtökön a fővárosiak otthonában, a Budán lévő Tüskecsarnokban 18 óra 30 perctől csapnak össze.

Ritó László: kulcscsonttörés

A piros-fehérek vereségével végződött vasárnap esti találkozón ráadásul „visszanyalt a fagylalt”. Ritó László egy palánk melletti ütközést követően vállsérülést szenvedett és az ügyeletes egészségügyi személyzet nyomban látta, hogy nagy baj van. A saját nevelésű csatárt beszállították a kórházba, ahol műtétet igénylő kulcscsonttörést állapítottak meg nála, így a sportoló ebben a szezonban már nem léphet jégre. Viszont öröm az ürömben, hogy a Maciknál más sérült nincs, Ritó elárvult helyét pedig a negyedik sorban várhatóan egy fiatal támadó tölti majd be.

Szombaton kora délután

A továbbjutó gárda, mint ismeretes, az lesz, amelyik négyszer is a másik társaság fölé kerekedik. Ennek következtében az már biztos, hogy szombaton szükség lesz az ötödik találkozóra is. Ennek kezdési időpontja hétfőn estig ismeretlen volt, aztán felszállt a füst. Mivel az egyik televíziós társaság közvetíti a hatvan, vagy akár még sokkal több perces játékidejű összecsapást, ezért a február 25-i küzdelmet 14 óra 5 perckor kezdik. Van még egy további kérdőjel: amennyiben lesz hetedik fellépés, akkor március 1-én, szerdán ugyancsak a tévé kívánalmának megfelelő lesz a korongejtés – ha megvalósul a sugárzás. A teljesen kiegyenlített erőviszonyok ismeretében pillanatnyilag az tűnik valószínűnek, hogy ezen a héten egyik csapat sem nyer zsinórban hármat, így valószínűsíthető a február 27-i, Budapestre tervezett egymásnak feszülés is.

Így látja a mester

– Most 1–1 az állás, nekünk a Tüskecsarnokból legalább egy, de inkább két meccset el kell hoznunk – mondta Tokaji Viktor, a diósgyőriek vezetőedzője még vasárnap este, majd kedden délelőtt ezekkel a szavakkal toldotta meg mondókáját: – Szerdán és csütörtökön Budapesten a miskolci meccsekhez hasonló előadásokra van kilátás. A borsodi megyeszékhelyen rendezett mérkőzések pontot tettek arra, hogy valamelyik alakulat söpréssel diadalmaskodjon, vagyis 4–0 már nem lesz sem ide, sem oda. A folytatás is a fizikumról, a keménységről és szoros összecsapásokról szólhat. Itt, ezen a szinten már az apróságok dönthetnek, ezért arra kell figyelnünk, hogy ezekben a kis részletekben mi legyünk a jobbak. Az a célunk, hogy kontroll alatt tartsuk az előttünk álló két meccset. Ritó „balesetét” sajnáljuk, hiába, ilyen a jégkorong, rá már nem számíthatunk.

A Jegesmacik további programja

3. mérkőzés, február 22., szerda, 18.30, Tüskecsarnok: FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék

4. mérkőzés, február 23., csütörtök, 18.30, Tüskecsarnok: FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék

5. mérkőzés, február 25., szombat, 14.05, miskolci jégcsarnok: DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom

6. mérkőzés (ha szükséges), február 27., hétfő, 18.30, Tüskecsarnok: FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék

7. mérkőzés (ha szükséges), március 1., szerda (időpont később), miskolci jégcsarnok: DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom

A negyeddöntő többi párharcának eredménye és programja

1. mérkőzések

Február 18.

Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club – FEHA19 4–3 – hosszabbítás után

Február 19.

Corona Brasov – SC Csíkszereda 6–5 – hosszabbítás után

Gyergyói HK – Dunaújvárosi Acélbikák 5–2

2. mérkőzések

Február 19.

Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club – FEHA19 5–2

Február 20.

Corona Brasov – SC Csíkszereda 1–4

Gyergyói HK – Dunaújvárosi Acélbikák 7–3

3. mérkőzések

Február 22.

18.30: FEHA19 – Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club

Február 23.

17.30: SC Csíkszereda – Corona Brasov

18.30: Dunaújvárosi Acélbikák – Gyergyói HK

4. mérkőzések

Február 23.

13.30: FEHA19 – Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club

Február 24.

17.30: SC Csíkszereda – Corona Brasov

18.30: Dunaújvárosi Acélbikák – Gyergyói HK

5. mérkőzések

Február 25.

Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club – FEHA19 *

Február 26.

Corona Brasov – SC Csíkszereda *

Gyergyói HK – Dunaújvárosi Acélbikák *

6. mérkőzések

Február 27.

FEHA19 – Budapest Jégkorong Akadémia HC *

Február 28.

SC Csíkszereda – Corona Brasov *

Dunaújvárosi Acélbikák – Gyergyói HK *

7. mérkőzések

Március 1.

Budapest Jégkorong Akadémia Hoki Club – FEHA19 *

Március 2.

Corona Brasov – SC Csíkszereda *

Gyergyói HK – Dunaújvárosi Acélbikák *

* ha szükséges

Emlékeztető A negyeddöntőbe jutásért 1. mérkőzések, február 8.

Újpesti TE – Dunaújvárosi Acélbikák 1–3

Debreceni EAC – FEHA19 1–2 – hosszabbítás után 2. mérkőzések, február 9.

Újpesti TE – Dunaújvárosi Acélbikák 4–2

Debreceni EAC – FEHA19 0–6 3. mérkőzések, február 12.

FEHA19 – Debreceni EAC 4–3

A párharc végeredménye: 3–0 a FEHA19 javára.

Dunaújvárosi Acélbikák – Újpesti TE 8–3 4. mérkőzés, február 13.

Dunaújvárosi Acélbikák – Újpesti TE 3–2

A párharc végeredménye: 3–1 a Dunaújváros javára. A párharcok az egyik fél harmadik győzelméig tartottak.

Az Erste Liga alapszakaszának végeredménye