A DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom mérkőzéssel kezdődött meg szombaton, kora délután a jégkorong Erste Liga negyeddöntőinek sora. Mint minden párharcban, így ebben is négy győzelemig tart a csata, amelyek közül az első kettőt Miskolcon rendezik (a másodikat vasárnap 18.00-tól).

Az első meccs első harmadának első perceiben finoman ,,ismerkedtek” a csapatok, a 4. minutában Kuleshov lövése jelentette az első eseményt, majd Hrbal kiállítása után emberfór adott lehetőséget a hazai nyomás fokozására. A piros mezeseknek ebben a periódusban volt néhány gólszerzési kísérletük, Nagy K.-nak akadt védeni valója, de rutinmunkával megoldotta a feladatát. A 11. percben Hrbal másodszor is a büntetőpadra került, miután Galajdát tanította volna ,,jó modorra”, amit Kiss R. zokon vett, így páros kiállítás után folytatódott a csata. Aztán a négy a négy elleni játékban Nagy G.-t takarította el keményen Shkrabov, az ennek következtében három mezőnyemberre fogyatkozott miskolci csapat, ami után a kapus, Voris jeleskedett. A létszámhátrányt a Macik is kivédekezték, az óvatos duhajkodásban gól nem esett az első játékrészben, és a 8:7-es kapura lövési arány is azt jelezte, hogy a csapatoknak elsősorban a védekezésre kellett figyelniük.

A második játékrész eleje sem volt jobb az elsőnél. A 28. percben végre volt egy kis esemény, előbb Razumniak közelije akadt el Nagy K.-ban, majd Berdnikov lövését védte az FTC kapusa. A meccs felénél az aktívabbá vált piros-fehér gárda megszerezte a vezetést, a vendégek nem tudták megtisztítani a kapujuk előterét, a korong balra került, a legkorábban eszmélő Razumniak pedig a hálóba söpörte a pakkot (1-0). A meccs képe nem változott, nem látszott, hogy miként képzeli a hátrány eltüntetését az FTC, de ez mégis sikerült nekik. A 33. percben Seregély balról eleresztett, a kék vonalhoz közeli, vagyis távoli bombája púpozta ki a hálót (1-1). A 35. percben a feszültséget egymáson igyekeztek levezetni a játékosok, több páros csata is kialakult a jégen, elkezdtek megtelni a büntetőpadok, Meskammen és Ritó 5, illetve 5 percet kapott verekedésért, Galántai és Shkrabov pedig 10, illetve 10 percet sportszerűtlen magatartásért. De a kedélyek ezt követően sem csillapodtak, néhány másodperccel később két diósgyőri és három ferencvárosi játékos kapott kisbüntit. Ami azt jelentette, hogy a DVTK emberfórban játszhatott, de ezt nem tudták gólra váltani. Viszont az emberfór letelte után nem sokkal, egy remek hazai támadás végén, Kuleshov kitűnő passzát Páterka gólra váltotta, a 38. minutában (2-1).

Harmadszor már nem

A harmadik harmadban is a hazaiak voltak erősebbek támadásban, előbb Berdnikov majd Galajda lökete kerülte el a kaput, a 44. percben pedig, különösebb előzmények nélkül az FTC egyenlített. Sailio közeli lövése ugyan elakadt Voris kapuban, de a kapusról lecsorgó korongot a piros mezesek nem tudták eltakarítani, Sailio ismétlése pedig a kapuban kötött ki (2-2). Nem sokkal később egy vendég kiállítás után, a 47. percben Wehrs passzát Berdnikov vágta balról a kapuba, majd jött egy kis videózás, aminek az volt a tétje, hogy akadályozták-e a hazaiak a kapust, a felvételek tanulsága szerint nem (3-2). Ezek után a kérdés az volt: sikerül-e harmadszor is egyenlítenie a fővárosi gárdának? A másodpercek, a percek a Jegesmedvéknek peregtek, és bár a DVTK-nak kellett többet védekeznie, az FTC nem tudott igazán nagy nyomást kifejteni. Seregély távoli lövését védte Voris az 58. percben, majd a hajrában kapusukat is levitték a zöld-fehérek, ezt pedig kihasználták a Macik. Egy korongszerzés után, 8 másodperccel a vége előtt Blasko állította be a végeredményt (4-2).