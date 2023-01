Labdarúgás. A téli átigazolási időszak kilencedik új játékosaként Nagy Dominik csatlakozott a Mezőkövesd Zsóry FC NB I-es labdarúgócsapatához. A 27 éves bal oldali támadó ezt megelőzően a Budapest Honvéd játékosa volt, a fővárosi együttes előtt a görög Panathinaikos, a lengyel Legia Warszawa és a Ferencvárosi TC labdarúgócsapataiban szerepelt. A 10-szeres magyar válogatott csatár fél évet írt alá a kövesdiekhez, akiknél kedden már edzésen is részt vett. A támadó érkezésével egy napon az is kiderült, hogy a grúz védő, Luka Lakvekheliani távozik a dél-borsodiaktól, továbbá az is, hogy Madarász Márk az NB II-es Gyirmót FC Győr gárdájában folytatja pályafutását.

A kövesdi új igazolások (9 fő): Filip Steliano (román, FC Dinamo 1948), Ilia Beriashvili (grúz, FC Telavi), Csontos Dominik (Soroksár SC), Márkus Attila (Nyíregyháza SFC), Lehoczky Roland (MTK Budapest), Nikolay Prudnikov (orosz, fehérorosz, FK Orenburg), Younn Zahary (Comore-szigetek-i, francia, SO Cholet), Thomas Ephestion (Martinique-i, francia, RWD Molenbeek), Nagy Dominik (Budapest Honvéd).