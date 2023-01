Idén is a tavalyival megegyező számú indulóval, összesen 75 autóval veszi kezdetét a 2023-as Monte-Carlo Rali. A 2022-es évben korszakváltás történt a rali világbajnokságban, és a hibrid-éra immár második szezonjában sem csökkent a világbajnoki résztvevők száma. Mi több, idén is több magyar indulóra számíthatunk, a vb egyes fordulóiban. Monacóban egy egység képviseli Magyarországot, László Zoltán sokadjára vág neki havas-jeges szezonnyitónak.

A 2022-ben kerek évfordulót ünneplő rali világbajnokságba egy éve érkeztek meg a fenntarthatóság jegyében kialakított új hibrid autók, amelyek bár még csecsemőbetegségektől szenvednek, de a csapatok egy év tapasztalattal a hátuk mögött, idén magabiztosabban vághatnak neki a szezonnak. A világbajnokság ezúttal is január végén, monacói központtal, de a francia Alpok klasszikus útjain veszi kezdetét.

Több változás

Pilótafronton több változás történt 2023-as rajt előtt. Persze, nem mindenhol. A Toyota nem változtatott bevált pilótáin. A címvédő Kalle Rovanpera természetesen idén is egy Yarisban vág neki a szezonnyitó megmérettetésnek. A finn fiatal mellett Elfyn Evans és az a Sebastien Ogier áll rajthoz Toyotával. Utóbbi Sebastien Loeb rekordját döntené meg kilencedik monacói győzelmével. Takamoto Katsuta is indul a hétvégén, de nem gyűjt konstruktőri pontokat.

A Hyundainál már láthatunk új arcokat az idén. Erre szüksége is volt az alzenaui csapatnak, hiszen 2021 után tavaly ismét nem sikerült megszereznie a gyártói világbajnoki címet. Thierry Neuville természetesen az idén is maradt annál a csapatnál, amelyiknél tavaly az egyéni harmadik helyezést húzta be, Kalle Rovanpera és Ott Tanak mögött. Két új csatlakozó van: Esapekka Lappi a Toyotától érkezett, Craig Breen pedig az M-Sporttól tér vissza egy év után (és Svédországban kerül először bevetésre). Dani Sordo maradása nagy hír azok után, hogy sokáig bizonytalan volt a spanyol pilóta sorsa.

Alig egy héttel a Monte-Carlo Rali előtt vált véglegessé, amiről már korábban is sutyorogtak. A Renault Forma-1-es csapatának főnöki pozíciójából leköszönt Cyril Abiteoul próbálja gatyába rázni a Hyundai Motorsport csapatát. A francia szakember már a hétvégi ralin munkába áll.

Az utóbbi időben kissé elveszettnek tűnt Ott Tanak a tavalyi kiábrándító évet követően visszatért a gyökerekhez és idén ismét az M-Sport színeiben versenyez. Red Bull támogatott pilóta lett az észt versenyző. Mellette a fiatal francia tehetség, Pierre-Louis Loubet kapott bizonyítási lehetőséget a Ford Pumával. A görög veterán, Jourdan Serderidis ülhet be a harmadik Fordba Monacóban. Tavaly néhány válogatott versenyen elindult, az 58 éves pilóta Kenyában egészen a hetedik pozícióig küzdötte fel magát.

Monte-Carlo

Egy nagyon különleges versenyhelyszín következik a hétvégén, amelyet minden pilóta kedvel, és sajnálna, ha kimaradna a versenyek közül. Az ünnepeknek, teszteléseknek, bemutatónak vége, itt a bizonyítás ideje.

A csapatok idén is elmentek az év elején a helyszínre tesztelni, de télies viszonyokkal nemigen találkozhattak az Alpokban sem. Hol száraz és napos, hol esős tavaszi körülmények várták Dél-Franciaországban a csapatokat.

Ennek ellenére nem lesz könnyű dolga a Monte-Carlo Ralin indulóknak, ahol a francia Alpokban megjósolhatatlan időjárás nagy fejfájást okozhat. Bár a gyorsasági szakaszok nagy részét aszfalton teszi meg a mezőny, az útviszonyok egyik percről a másikra megváltozhatnak, akár a gyorsasági szakaszokon belül is. Ez az abroncsválasztást is megnehezíti, helyezésekről dönthet egy-egy jól megválasztott gumi. A csapatok így folyton az időjárás jelentéseket lesik majd, és próbálják azokat kiegészíteni az órákkal hamarabb előre küldött csapataik, a jégkémek információival.

A rali

A Monte-Carlo Rali a világ leghíresebb és egyben legnehezebb aszfaltos versenye. Érdekes kettősség jellemzi a versenyt. Dél-Franciaország télies és nehezen megjósolható vegyes útviszonyait, az enyhe éghajlatú monacói aszfalt váltja. Különböző télies útviszonyok jellemzőek erre a versenyre, amelyek próbára teszik a csapatokat. Így különösen nagy presztízzsel bír a monte-carlói trófea megszerzése. A monte-carlói győztesnek sokoldalú pilótának kell lennie, aki jól ismeri az útviszonyokat és nagyszerűen tud választani abroncsot az ilyen gyorsan változó útviszonyokhoz.

Egy kis kitérő után tavaly a szervezők visszatértek a megszokott rendhez. A rajtceremónia visszakerült Monacóba, és idén is megrendezésre kerül a versenynaptár egyik leghíresebb gyorsasági szakasza, a Col de Turini. Vasárnap a trófeákat Albert Hercegtől kapja az első három helyezett.

A 2023-as Monte-Carlo Rali pénteken kezdődik, három napon át tart, a 18 gyorsasági szakasz 325,02 km-t tesz ki.