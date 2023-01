A szerdai első közös edzés után, vasárnap már edzőtáborba utazik a DVTK labdarúgócsapata.

Labdarúgás. A DVTK NB II-es labdarúgócsapatának szerdai sajtótájékoztatóján a három vendéglátó kérdésekre is válaszolt.

Meglesz a harc

A DVTK labdarúgócsapatának szakmai vezetője, Bajúsz Endre kérdésre felelve elmondta, hogy az új játékosok kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy lehetőleg fiatalok legyenek, vagy rendelkezzenek tapasztalattal, de mindenképpen erősítést jelentsenek. Azt is megtudtuk tőle, hogy a Mezőkövesd Zsóry FC jobb oldali védőjének, középpályásának, Vajda Sándornak a leigazolása ,,nem aktuális”. A szakmai igazgató arra a kérdésre, hogy érkezhet-e még új labdarúgó, azt válaszolta, hogy nem terveznek ilyet, de bármikor ,,beeshet”, nem zárta ki annak a lehetőségét, hogy ha úgy adódik, igazoljanak még, de hozzátette: akit szerettek volna azt megszerezték, és ami a fő, az első közös edzésre minden új labdarúgó a vezetőedző rendelkezésre áll.

A szakmai vezetőt hiába kérdezték a további átigazolási tervekről, azt mondta, hogy nem szeretne a jövőről beszélni, mert az egy másik fázis lesz. Az esetleges NB I-be jutással összefüggésben azt viszont elmondta, hogy a mostani erősítések hosszú távra vonatkoznak, olyan játékosok érkezetek, akiket jövőre is tud használni a csapat. Bajúsz Endre azon véleményének adott hangot, hogy a jelenlegi kerettel minden pozícióért meglesz a harc a csapatba kerülésért.





Magukra fókusztálnak

A DVTK NB II-es labdarúgócsapatának vezetőedzője, Kuznyecov Szergej kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy tavasszal csak saját magukra fókuszálunk, és, ahogy eddig, úgy a jövőben is, a soron következő ellenfélre készülnek. A szakvezető szerint a játékosok tudják, hogy áll a tabella, de ez soha sem téma az öltözőben, mint mondta, arra törekszik, hogy azok a teljesítménymérő számok legyenek rendben, amelyek őt érdeklik. Arról, hogy van-e nyomás a csapaton, a szakvezető azt nyilatkozta, hogy nem téma az öltözőben a bajnokság végső helyezésével kapcsolatos várakozás, és ő erről nem is beszél, mindig csak a következő mérkőzéssel foglalkoznak, illetve azzal, hogy minden edzésen maximálisan tudjanak teljesíteni, hogy megfelelő legyen a játék minősége. Minden gyakorlatnak, minden edzésnek ez adja az értelmét – tetet hozzá.

Kuznyecov Szergej arról is szót ejtett, hogy tisztában vannak azzal, hogy mik az erősségeik, illetve hogy miben kell fejlődniük, és ez utóbbi folyamat soha nem szokott megállni. A szakvezető hozzátette: az ellenfelek tudják, hogy mit játszanak, mit képviselnek, de minden nap erősnek kell lenniük, mert az az egyik céljuk, hogy még jobban, még magabiztosabban hozzák a meccseket. Kuznyecov Szergej azt is mondta, hogy tudják melyik pozícióra kell erősíteniük, hogy a munka során meglegyen a konkurencia az edzéseken, mert senkinek nincs bebiztosítva a helye, aki jobb lesz, az kapja meg a lehetőséget. A távozókról annyit mondott a diósgyőriek szakvezetője, hogy ez a sport a konkurenciáról szól, aki kevesebbet játszott, annak valószínűleg jobb lesz, ha máshol meg tudja kapni a lehetőséget.

A szakvezető az edzőtábor meccseiről, a terhelésről is szót ejtett, szavai szerint először 45 perceket kapnak a játékosok, amiből idővel 60 vagy 70 perc lesz, és utána következik az, hogy végig fent lesznek a pályán a játékosok. Kuznyecov Szergej emlékeztetett rá, hogy a DVTK első bajnokija január 29-én lesz, a Soroksár ellen, és ezt megelőzően négy nappal még a szlovák FC Kosice ellen is pályára lépnek, hogy a játékosok meg tudják mutatni, hogy mit gyakoroltak előtte.

Az edző azt is szóba hozta, hogy a felkészüléseket általában hathetes periódusokra tervezik, és így a csapatoknak az első néhány meccsük után lehet jobb a teljesítményük.

Kuznyecov Szergej arról is beszélt, hogy megszokták már, hogy a DVTK ellen minden csapat a legjobb teljesítményt akarja nyújtani, és többször hallották az ellenfelektől, hogy jó Miskolcra érkezni, szurkolók előtt játszani, vagyis az ellenfelek motiváltak voltak, és lesznek.

A diósgyőri vezetőedző a felkészülés céljairól azt mondta, hogy a gyorsaság, a kitartás fejlesztése a cél, az, hogy minél hamarabb visszaszerezzék azt állapotot, ami megvolt a játékosoknak az utolsó bajnoki előtt.





Fittebb

Koman Vladimir, a DVTK csapatkapitánya a saját őszéről szólva elmondta, hogy rengeteg kisebb sérülés hátráltatta, de reményei szerint ezt az időszakot már maga mögött hagyta, és a tavasz során fittebb játékra lesz képes. A középpályás arról is beszélt, hogy a neheze még csak most jön a bajnokságban, megjegyezte, hogy a csapatjátékon mindig lehet csiszolni, és abbeli bizakodásának adott hangot, hogy az új játékosok beépítése gyorsan megtörténik majd. Arról is beszélt a csapatkapitány, hogy ha van jó társaság, akkor lesznek jó eredmények, és azt is mondta, hogy az öltözőben mindenkinek pozitív a hozzáállása. A középpályás azt is szóba hozta, hogy örülne annak, ha még simábban tudnák hozni a meccseket, de ő kicsit nehezebb időszakra számít annál, mint ami eddig volt.

Felvetettük Koman Vladimirnek, hogy tavasszal 34 éves lesz, és arról érdeklődtünk, hogy érez-e erőt, energiát ahhoz, hogy ősztől az élvonalban segítse a DVTK-t, amire azt felelte, ha nem így lenne, akkor nem lenne itt. Hozzátette: a családot maga mögött tudva, sok erőt érez magában, és szeretné segíteni a csapatot a tudásával, hogy sikerüljön elérni a célt, hogy feljussanak, mert megfogalmazása szerint: ,,ott a helyünk”.





Edzőtábor

A DVTK január 8-án indul spanyolországi edzőtáborozásra, ahol 20-ig több mérkőzést játszik majd. A csapat vezetőedzője Kuznyecov Szergej az ellenfelekről szólva annyit mondott, hogy német, cseh és dán élvonalbeli csaptok ellen lépnek majd pályára. Csapatneveket óvatosságból nem említett, mert egyelőre szóbeli egyezségek vannak a mérkőzésekről, és ezeket még írásbelivé kell tenni. Bajúsz Endréről pedig azt tudhattuk meg, hogy a tavalyi évtől eltérően nem a Puskás AFC-vel lesznek egy helyen, és emiatt sem merült fel, hogy ellenük lépjenek pályára Spanyolországban.





Az első közös edzésen

A DVTK labdarúgócsapatának idei első közös edzésén, szerdán 3 kapus és 24 mezőnyjátékos vett részt. Az újak – Lőrinczy, Senkó, Medgyes és Obounet – mind szerelést húztak, és két távozóban lévő játékos, Szőke és Kotula szintén így tett. A foglalkozásról hiányzott a műtét után lábadozó Holdampf, valamint a távozóban lévő Póser. A korábban az első kerethez sorolt négy fiatal játékos, Vajda, Korbély, Oláh B. és Mrva, mivel az ősz folyamán visszakerültek az NB III-as diósgyőri tartalék együtteshez, nekik nem osztottak szerelést az év első tréningjén.

Az első közös edzés résztvevői

Kapusok: Bánhegyi Bogdán, Danilovic Branislav, Senkó Zsombor. Mezőnyjátékosok: Bárdos Bence, Bényei Ágoston, Bertus Lajos, Bokros Szilárd, Cseke Benjámin, Csirmaz István, Eppel Márton, Farkas Dániel, Gera Dániel, Illés Bálint, Jurek Gábor, Koman Vladimir, Kotula Máté, Könyves Norbert, Lőrinczy Attila, Lukács Dániel, Medgyes Sinan, Jeremie Obounet, Papp Marcell, Radics Márton, Szatmári Csaba, Szőke Adrián, Szűcs Kornél, Viczián Ádám.