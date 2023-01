Az idei év első közös edzése előtt, szerdán délelőtt sajtótájékoztatót tartottak a DVTK NB II-es labdarúgócsapatnál. Az ezt megelőző napon, – az addig bejelentett új játékos, Lőrinczy Attila (Soroksár SC) mellett – további három érkezőről adott hírt a másodosztály listavezetője: a 29 éves, 185 centi magas bal oldali védő, Medgyes Sinan az MTK Budapestnél bontott szerződést és kötelezte el magát a DVTK-hoz; a 20 esztendős kapus, a 196 centi magas Senkó Zsombor, aki a magyar U21-es válogatott tagja, az olasz Juventus tartalékcsapatától érkezett az Avas-aljára; a 20 éves, 180 centis gaboni támadó, Jeremie Moussango Obounet a fehérorosz FK Slutsk együttesének játékosa volt ezt megelőzően (az NB II-re vonatkozó játékjogosultsági szabály lehetőséget ad az U21-es korosztályba tartozó külföldi labdarúgók szerepeltetésére is).

– Az átigazolási ügyek úgy zajlottak, hogy folyamatosan egyeztettünk Kuznyecov Szergejjel, a csapat vezetőedzőjével, hogy hol kell erősíteni – mondta Bajúsz Endre, a DVTK szakmai igazgatója. – Minőségi játékosokat, keveset, de azonnal bevehetőeket akartunk hozni, akik erősítést jelentenek. Három játékosunk már van, egynek az ügye folyamatban van, nyáron is őket akartuk idehozni. Mivel a keret létszáma optimális kell legyen, távozók is lesznek. Hegedűs már a Vasasnál van, Szőke kölcsönben a szerba TSC Backa Topola együtteséhez kerül, Kotula, aki kölcsönből volt itt, visszamegy a Mezőkövesd Zsóry FC-hez, Pósert pedig elengedjük, tárgyalhat más csapatokkal. Ezen kívül a saját nevelésű fiatalunk, Vajda Botond is kölcsönbe kerül, a saját fejlődése érdekében.

Mint megtudtuk, folyamatban a gaboni játékos ügye van, akivel szerződést kötött a DVTK, de ez csak azután válik élessé, ha minden adminisztrációs lépcsőfokon (munkavállalási engedély, stb.) túljut a labdarúgó.

Nagyon jó állapotban

– A játékosok az őszi évad után kaptak egy hét pihenőt, utána elkezdték az egyéni felkészülést. Minden teszt minden adatát megkaptuk, felügyeltük a munkát a stábbal ebben az időszakban – mondta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője, majd így folytatta: – Nagyon jó állapotban érkezetek vissza a labdarúgók, ezt bizonyítják az új évben elvégezett felmérések. Ez fontos, mert kevés időnk van felkészülés során. Az edzőtáborban sok felkészülésimeccset fogunk játszani, kevesebb idő van a bajnokság előtt, mint szokott lenni. A mai nappal elkezdjük a taktikai és kondicionálisdolgokat, ami szükséges lesz az edzőtábor meccsei előtt, hogy ott jól szerepeljünk, de természetesen a fő cél az, hogy az első bajnoki mérkőzés jól sikerüljön.

Koman Vladimir, a DVTK csapatkapitánya, arról beszélt, hogy a bajnoki tabellán elfoglalt jelenlegi első hely még több munkát követel.

– Nem szabad, hogy elégedettek legyünk az eddigi eredménnyel, sok meccset kell megnyerni még. Komoly célja van a klubnak, a csapatnak, a srácokat is beleértve, sokat kell dolgoznunk azért, hogy a bajnokság második felében még pontosabban, még jobban tudjuk venni a meccseket. Kevés volt a pihenő, de mindenki készült, mindenki nagyon komolyan vette a kiadott feladatokat. Biztos, hogy még nehezebb dolgunk lesz, és nem akarunk abba hiába beleesni, ami tavaly történt a klubnál. Mindenki komolyan készül.