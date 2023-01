Az új esztendőben múlt kedd óta készülnek a 2023-as évadra a miskolci amerikai futballisták. Amint az ismert, a megyeszékhelynek két együttese, egyesülete van, a Miskolc Steelers, és a Miskolc Renegades, azonban a csapatok játékosai (ismét) együtt tréningeznek a Ferenczi Sándor Egészségügyi Technikum tornatermében. Ilyenre már volt példa a közelmúltban, most azonban sokkal szorosabbra fűzték az együttműködést a felek, annyira, hogy közösen, új néven, Borsod Bobcats-ként vesznek részt idén a magyar amerikaifutball életben, a HFL-ben.

- Elsősorban a pandémia okozta azt a helyzetet a miskolci amerikai futballban, hogy egyre kevesebb játékos jelentkezett újonnan a csapatokba. 2020 év elején gondolkodtunk el először azon, hogy együtt kellene működnünk, ezt el is kezdtük, két csapatként, ám közös edzéseket tartottunk – vágott bele Farkas Máté, a Renegades játékosa, a január 1-jén alakult Bobcats csapatvezetője, támadó kordinátora. – Utána, 2021-ben együtt, Miskolc American Football Team néven elindultunk a divízió I-ben, amelyet meg is nyertünk. Háttérben az együttműködés megmaradt 2022-ben is, de akkor a két klub külön, más-más bajnokságban vett részt. Az akkori vezetőségeink különböző csapatjövőt álmodtak meg, és akkor félretettük azt, hogy teljes mértékben egyesüljünk. A jó együttműködés, és a korábbi sikeres közös szezon miatt viszont úgy gondoltuk, érdemes mindezt tovább vinni. Azonban mindenképpen tiszta lapot szerettünk volna, egy teljesen új brand-et, amit fokozatosan akarunk építeni. Ez a sportág, ez a csapat teljesen önfenntartó, minimális szponzori támogatással. Ezért aztán mindenfajta kapcsolatra nyitottak vagyunk, akár arra is, hogy valaki a névadó szponzorunk legyen. Most éppen dolgozunk a vezetőséggel egy új arculati csomagon, amiben összeállítottuk a missziónkat, a víziónkat a jövőt illetően, a stratégiai terveket. Ahhoz, hogy egy hosszú távon sikeres egyesületet tudjunk alkotni. Egy bajnoki szezon végigvitele komoly anyagi kiadás, ezért sem lesz most külföldi játékosunk, edzőnk ebben az évben. Saját erőből szeretnénk átvészelni ezt a viharos esztendőt, hiszen a gazdasági helyzet sem olyan most, hogy a szponzorok csak úgy dobálják a pénzt a sportra, az effajta szórakozásra. Viszont azt szeretnénk, ha a játékunk szép lenne, és lennének szép eredményeink is. Az idei évben több meccset tudunk játszani, ez a csapat, és a szurkolók szempontjából is jobb.

Szívesen a támogatást

Nagy Donát, a Miskolc Steelers játékosa, és az újonnan alakult Borsod Bobcats egyik vezetőségi tagja így vélekedik minderről:

– A célunk hosszú távon az, hogy a két egyesületből egyet hozzunk létre, a jogi, a gyakorlati rész még nincs kidolgozva, hogy melyik egyesület maradna a kettő közül, de a lényeg, hogy egy helyen összpontosítjuk az erőinket, az erőforrásainkat – kezdte. – A nevet a játékosok szavazták meg, két körben, volt több elképzelés is, nagyjából tíz verzió, a végén a Bobcats kapta a legtöbb voksot. Az elképzelés az volt, hogy egyik úgymond régi név se maradjon, találjunk ki egy teljesen újat. Körülbelül 45-50 fős a keretünk, jó erőkből állunk, akik meghatározó játékosok, azok maradnak. Márciustól fogjuk a kinti, szabadtéri munkát végezni a Miskolci Rendvédelmi Technikum sportpályáján. Itt edzett korábban a Steelers, illetve a tavalyi szezonban közösen is edzettünk ott. A hazai meccsek helyszíne még nem tisztázott, de nagyon szeretnénk, ha az egyetemvárosi atlétikai létesítmény lenne az otthonunk, amihez kell az önkormányzat segítsége is. A HFL-ben indulunk, másik 8 csapattal, az alapszakaszban 6 meccset fog játszani mindenki, sorsolás alapján. A kilencből hat klub kerül majd be a rájátszásba, az első kettő automatikusan elődöntős lesz, a másik négy ugyanezért fog megküzdeni helyezésük alapján. Próbaszezonnak tekinjük a 2023-as évet, aktív játékosként nem mondhatok mást, mint hogy cél a bajnoki cím, illetve szeretnénk a jövőt is megalapozni. A szakmai részt mi magunknak oldjuk meg, nem lesz külföldi, tengerentúli trénerünk. Farkas Máté az offense-t fogja irányítani, Venczel Tibor pedig defense-t. Egy amerikai edző idehozatala főként anyagi kérdés, most, sajnos rossz a gazdasági helyzet, szponzorunk nemigen van, ezért mindenkinek szívesen vesszük a támogatását, és előre is nagyra értékeljük.

Bár úgy tűnik, nem lesz ,,import" játékos a miskolci hiúzoknál, az elképzelhető, hogy a magyar válogatottban is számításban vett ukrán-magyar irányító, Vasyl Jordan (Jordán László) marad Miskolcon.