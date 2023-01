Vasárnap elutazott Spanyolországba a DVTK NB II-es labdarúgócsapata. A piros-fehérek Malagába repültek, és innen egy rövid buszozás után kell megérkezniük a szálláshelyükre. A csapat egy éve a Sotogrande nevű településen készült, és most sem lesz ez másképp. Érdekesség, hogy ahogy egy éve, úgy most is egy repülőgépen utaztak a diósgyőriek az élvonalban szereplő Puskás AFC együttesével, és a visszaúton, január 20-án is ez lesz a helyzet.

A DVTK utazó keretében 3 kapus és 22 mezőnyjátékos kapott helyet, utóbbiak közül hiányzik Eppel, aki betegség miatt nem tudott a csapattal tartani. A négy új játékos – Lőrinczy Attila (Soroksár SC), Senkó Zsombor (Juventus tartalék), Medgyes Sinan (MTK Budapest), Jeremie Moussango Obounet (gaboni, FK Slutsk) – a piros-fehérekkel utazott.

Érdekesség, hogy a diósgyőriekkel tartott Holdampf is, aki a november 6-án lejátszott Szeged-Csanád GA – DVTK (0-3) bajnokin megsérült, teljes térd belső oldalszalag-szakadást szenvedett, és jelenleg a műtét utáni rehabilitációt végzi.

A DVTK az edzőtáborban több mérkőzést játszik majd, a tervek szerint az elsőt január 13-án. Az ellenfelek többségének kiléte egyelőre ismeretlen, a klub évnyitó sajtótájékoztatóján Kuznyecov Szergej, a csapat vezetőedzője csak annyit közölt, hogy német, dán és cseh élvonalbeli csaptok ellen lépnek majd pályára. Ez utóbbi az FK Jablonec együttese lesz, akik facebook oldalukon bejelentették, hogy spanyolországi felkészülésük idején pályára lépnek a Diósgyőr ellen. Ezt a mérkőzést, szinte biztos, hogy január 19-én rendezik meg.