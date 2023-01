Hivatalosan szerdán kezdi el a felkészülést (ekkor tartják az első csapatedzést) a 2022/2023-as szezon tavaszi részére a DVTK NB II-es labdarúgó csapata. A keret tagjai hétfőn és kedden egészségügyi, illetve fizikai felmérésen vettek részt, akik között ott volt egy 20 esztendős gaboni támadó, Jeremie Moussango Obounet is. A klub honlapja arról tájékoztatott, hogy kezdeményezték az afrikai csatár játékjogának megszerzését.

Obounet 2022. március 18. óta a fehérorosz első osztályban (Vysshaya Liga) szereplő FC Szluck játékosa volt (ahová a gaboni AS Pélican-tól igazolt), egészen idén január 3-ig. A 11. helyezett szluckiaknál 2 kupa, és 22 bajnoki összecsapáson szerepelt, utóbbiakon 2 találatot jegyzett, 1089 perc alatt. A csatár tehtát Diósgyőrben kezdi meg a felkészülést, a 20 esztendős labdarúgó a pálya mindkét szélén és a támadósor közepén is bevethető. Leigazolása esetén korára tekintettel külföldiként is pályára léphet az NB II-ben – közölte a DVTK.