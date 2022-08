Bár az előző szezonban nem végzett a megyei II. osztály Keleti csoportjában a feljutó, első helyen a Tokaj FC labdarúgócsapata, ám mert az aranyérmes Erdőhorváti nem nyújtott be licenckérelmet, a feltöltés során a második helyen zárt Tisza–Bodrog-parti város ­együttesének jutott a megyei I. osztályba való felkerülés lehetősége.

– A klub mindenképpen be akarta adni az amatőrlicenc-kérelmét, hogy ha oda kerülünk, akkor ne az adminisztratív dolgokon múljon, hogy nem juthatunk feljebb, illetve tavasszal azért még nagy versenyfutás zajlott, nem lehetett tudni, ki lesz az aranyérmes – kezdte Tóth István, a tokajiak edzője. – A bajnokság vége után el kellett telnie egy kis időnek, amire kiderült, hogy megkapjuk a lehetőséget, hogy ott leszünk a megyei élvonalban, és emiatt az igazolások miatt is kivártunk picit. Bár nézelődtünk a játékospiacon, gyakorlatilag az utolsó előtti pillanatokban hoztunk embereket. A holtidényben Engel Alex Ausztriába távozott, míg Fazekas Máté, illetve Pásztor Levente Tállyára, míg jött hozzánk Dobos Alpár Sényőről, Bakosi Máté Nyírbátorból, Nagy Noel Tiszavasváriból, Pavluscsák Martin Hidasnémetiből és Szabó Csaba Rakamazról. Húszfős kerettel dolgozunk, két kapussal, valamint tizennyolc mezőnyjátékossal.

Egyenrangú ellenfelek

A szakembert megkérdeztük arról, hogy a nyár során milyen célt, célokat határoztak meg.

– Elsősorban azt, hogy vívjuk ki a bennmaradást – közölte Tóth István, aki 2020 elejétől irányítja a tokajiakat. – Több helyen is nyilatkozták már, hogy az utóbbi 20 év legerősebb megyei I. osztályú szezonja a mostani, amit már észre is vettünk, a saját bőrünkön tapasztaltuk, hová csöppentünk. Ugyanis az első fordulóban a Gesztelytől, a másodikban a Cigándtól kaptunk ki, úgy, hogy még gólt sem tudtunk rúgni. Bár a gesztelyiekkel szemben a mezőnyben egyenrangú ellenfelek voltunk, ám kétszer ők tudtak betalálni. A cigándiak nagyon magas szinten futballoztak, győztek 6–0-ra, sok NB-s játékosuk van, és mindegyik minőségi labdarúgó. A múlt hét végi harmadik fordulóban végre megtört a jég, egy szintén nem rossz erőkből álló Alsózsolcát vertünk meg 4–2-re. Volt ezen a meccsen is pár hibánk, de ezeket ellensúlyozni tudtuk. A légkört még szoknunk kell, mivel jó páran nem fociztak még nálunk a megyei I.-ben. A mérkőzésekkel jön majd a rutin is, remélhetőleg hétről hétre egyre jobbak leszünk. Az első három pont begyűjtése adott nekünk egy kis megnyugvást, bár megint jön egy élcsapat, a Felsőzsolca... Elég nehéz a sorsolásunk így az elején, de ez van...

A cigándiak jöttek

A TFC-sek a mostani hétvégével együtt négyszer lépnek pályára hazai környezetben, amiről Tóth István az alábbiakat nyilatkozta.

– A 2. fordulóban a CISE-vel Cigándon játszottunk volna augusztus 19-én, pénteken este, villanyfényben, de aztán szóltak, hogy nem jön össze, s kérték, hogy menjünk hamarabb hozzájuk. Mivel nálunk sokan dolgoznak, ez nekünk nem volt megfelelő, így aztán felajánlották, hogy akkor ők eljönnek Tokajba. Megegyeztünk, megoldottuk, igaz, a fél csapat nálunk éppen csak beesett a kezdésre – sorolta a sztorit az edző.

Összpontosítás, koncentráció

Hogy kell-e más rendszerben, máshogyan futballozni most a megyei I.-ben, mint a megyei II.-ben kellett, arról ezeket fogalmazta meg a tokajiak szakmai munkájának irányítója:

– Igen, kell – vágta rá Tóth István. – Nagyon oda kell figyelni a biztonságos védekezésre, azt kell a lehető legjobban megszervezni. A legtöbbször most egy támadóval állunk fel, azonban a megyei II.-ben két csatárunk volt, de akadt, hogy három is. Ott mi domináltunk, mi voltunk az erősebbek, mi próbáltuk a lehető leghamarabb eldönteni az adott mérkőzést, ez most fordítva van. Ez az átállás időbe telik azért, a játékosoknak át kell venniük ezt a rendszert, hogy hátul egyben vagyunk, segítjük egymást, és aztán ha alkalom van, akkor megindulunk, kontrázunk. Az összpontosításnak, a koncentrációnak magas szinten a mérkőzés végéig meg kell lennie, mert ha hibákat követünk el, akkor azt ezen a szinten kegyetlenül kihasználják.

A tokajiak elmúlt öt évének bajnoki helyezései:

2021/2022: megyei II., Kelet csoport, 2. hely

2020/2021: megyei II., Kelet csoport, 2. hely

2019/2020: megyei II., Kelet csoport, 3. hely

2018/2019: megyei II., Kelet csoport, 8. hely

2017/2018: megyei II., Kelet csoport, 5. hely

(A borítóképen: Három meccsből három pontjuk van a tokajiaknak | Fotó: Tokaj FC)