A vegyészvárosnak is nevezett település életében évtizedek óta jelentős szerepet tölt be a labdarúgás. A különböző névre hallgató tiszaújvárosi focisták mindig jelentős szerepet töltöttek be a műfaj hátországában, és így van ez napjainkban is.

Megbeszéljük a magyar labdarúgás éppen napirenden lévő ügyeit

- Bussy Dávid

Mester és tanítványa

– Büszke vagyok egykori nevelőedzőmre, Tóth Lajosra – kezdte Bussy Dávid, a Termálfürdő FC Tiszaújváros NB III.-as középpályása, majd így folytatta: – A nyolcvankét esztendős Tóth Lajos két évig volt a mesterem, akit nem is olyan régen értem be. Totya bácsi 239 bajnoki és kupamérkőzésen szerepelt a klub színeiben, nekem pedig sikerült utolérnem: amikor magam is elértem a 239-et, természetesen találkoztunk, és közös képre is egymás mellé álltunk.

– Annak ellenére, hogy korszakadék van közöttünk, ­hiszen én csak harminc vagyok, naponta összefutok hajdani tréneremmel, ilyenkor pedig dől belőlünk a szó. Kielemezzük az éppen aktuális meccseinket, megbeszéljük a magyar labdarúgás éppen napirenden lévő ügyeit, a televízióban látott hazai és nemzetközi csaták emlékezetes pillanatait. A munka és a foci nekem ugyan eléggé fárasztó elfoglaltságot jelent, de ha meglátom Tóth Lajost, mindig jókedvre derülök, szakvéleményére meg sokat adok.