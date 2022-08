A Diósgyőri VTK NB II.-es labdarúgócsapatánál kedden elköszöntek Dragan Vukmirtól, így megüresedett a vezetőedzői poszt. A szerb–magyar tréner 4,5 hónapon át volt a piros-fehérek szakvezetője, amiből bő két hónap tétmeccs nélküli időszak volt. Ekkor, a szabadságot követően, a mostani felkészülés idején jól teljesített a másodosztályú együttes, hiszen az edzőmeccseken az NB I.-es gárdákat legyőzte, ám a tavalyi évad végén az ő irányításával bukta el a feljutást a DVTK, és csúszott le a 2. helyről a 3.-ra, míg a mostani évad elején azzal írt történelmet csapatával, hogy az NB-s bajnokságokban, azok 1937-es bevezetésétől számítva, a Diósgyőr, amikor nem az élvonalban szerepelt, még soha ilyen rosszul nem kezdett. És bár az első két forduló két veresége után két győzelem következett, hétfőn este a Pécsi MFC vendégeként 4–3-ra kikapott a gárda, és jelenleg a 13. helyen áll.

Mivel ezzel az újabb vereséggel ötvenszázalékosra rontotta le diósgyőri mérlegét Dragan Vukmir, kitelt az ideje a piros-fehéreknél. Némi meglepetésre távozik az edző – a klub közleménye szerint közös megegyezéssel bontottak szerződést –, ugyanis csapata a vereség ellenére talán most játszott a legjobban. Nem zárható ki, hogy ez egy ultimátumos meccs volt, és a játék nem számított, csak az eredmény, illetve az, hogy öt fordulót követően hatpontos hátrányban van a feljutó helytől a piros-fehér gárda. Ezzel együtt is meglepő, hogy a klub vezetésének nem volt türelme megvárni a szeptember 11-e után következő többhetes szünetet a bajnokságban, és még a KC Kazincbarcika SC (hazai), Gyirmót FC Győr (idegenbeli), MTK Budapest (hazai) bajnokik előtt a változtatás mellett döntöttek.

Új vezetőedző még nincs, de úgy tudni, hogy egy-két napon belül lehet, addig a DVTK edzéseit Szász Ferenc másodedző tartja.

Dragan Vukmir lehetséges utódjaként sokan emlegetik Tomislav Sivicet, aki 2013 és 2015 között 55 NB I.-es meccsen irányította a DVTK-t, és akinek a nevéhez egy Ligakupa-győzelem és egy Magyar Kupa döntőbe jutás is fűződik. Az 55 éves szakember most éppen csapat nélkül van, néhány napja a szerb első osztályban szereplő Radnicki Nis együttesénél mondott le posztjáról, és hétfőn jelen volt a Pécsi MFC – Diósgyőri VTK (4–3) NB II.-es bajnokin. De hallani Erős Gábor esetleges érkezéséről is, aki jelenleg az élvonalbeli Kisvárda MG másodedzője, és a tavalyi évadban hét fordulón át, beugróként a szabolcsi csapatot irányította, illetve olyan határon túli, magyar nemzetiségű trénerről, aki eddig még nem dolgozott Magyarországon.

Erősítés

A játékoskeret megerősítésére még egy hete van a diósgyőri klubnak, ugyanis az átigazolási időszak ekkor zárul. Az kedden eldőlt, hogy a hetek óta a DVTK-val készült, a magyar válogatottban is bemutatkozott védő, Tamás Márk nem lesz a piros-fehérek játékosa, ugyanis egy lengyel első osztályú csapattól kapott ajánlatot, amit el is fogadott. Viszont a Dragan Vukmir által a DVTK tartalékcsapathoz száműzött, ám a játék tekintetében az NB III.-ban is mellőzött Eperjesi Gábor és Szeles Tamás duó visszatérhet az első csapathoz, amennyiben az új szakvezető úgy látja, hogy a piros-fehérek kerete mind létszámban, mind minőségben „elbírja” az említett két labdarúgót. Rajtuk kívül érkezhetnek igazi új játékosok is, mint Vida Máté a Vasasból. A 26 középpályás az előző évadban, a piros-kékek NB II.-es idényében mindössze kétszer lépett pályára csereként, az idén pedig a Vasas tartalékban két NB III.-as bajnokin volt kezdő.

Vukmir mérlege

12 NB II.-es bajnoki mérkőzés a DVTK-val: 5 győzelem, 2 döntetlen, 5 vereség