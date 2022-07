Elérkezett az idei első murvás verseny ideje, amiből a PSZA Motorsport sem maradhat ki. Újra erős mezőnnyel érkeznek a hétvégi versenyre, ahol a sziklás talaj mellett a por és a hőség is nehezíti majd a versenyzők koncentráló képességét.

- Murva szerető csapat vagyunk, de ezt már nagyon sokszor hangoztattuk – kezdte mosolyogva a beszélgetést Szabó Árpád csapatvezető. - Erre a Veszprém Rallyra is több egyesületbeli és egyesületen kívüli versenyzővel készülünk. Állandó murvás résztvevőnk Nagy Gábor, Zagyva Lajos és Helembai Zsolt, akik az idei versenyről sem hiányozhatnak. Gabi és Zsolti a megszokott Ladával vesz részt a viadalon, hozzájuk csatlakozik Hinger Dávid és Gönczöl Ferenc. A P13-at így nevezhetnénk PSZA Kupának, hiszen csak PSZA Motorsportos versenyző indul benne. Zagyva Lajos tavaly csatlakozott a csapathoz, akkor még a szívó 208-assal, most a 208 Rally4-gyel megy. Tavaly nagyon kiemelkedő eredményt nyújtott, idén biztosan megmutatja a fiataloknak, hogy van még hova fejlődni. Természetesen csak vicceltem, de mindannyian tudjuk Lajos nagyon gyors murván.

Premier előtt

A Peugeot Kupa életre hívásától most először lesz murvás verseny. Berta László is ott van az indulók között, aki szintén most megy először ezen a talajtípuson. A csapat már tesztelt, de mennek a hivatalos tréningen is, hogy még több tapasztalatot szerezzenek.

- Nyirádon Laci kipróbálta az autót laza talajon. Nagyon pozitív élményei vannak, de ez így szokott lenni az első bálozókkal. Sikerült egy jó beállítást kitalálnunk, amin szeretnénk finomítani a csütörtöki hivatalos teszten. A célja a versenyen a pontszerzés, hiszen a bajnokság szempontjából csak ez fontos – tette hozzá Szabó Árpád.

Bacsa a csapatban

Rally1-ben egy új páros is debütál majd a csapatnál, a Bacsa Tamás, Hanyik Gergely duó személyében. Tamásék a Lisztes Trans és a Berta Laci jóvoltából a csapat Rally3-as autóját viszik táncba.

- Nagyon örülünk neki, hogy egy ilyen tehetséges pilóta nálunk kezdi meg az idei szezonját – folytatta Szabó Árpád. –

A Rally2-es mezőnyben egy kis kihagyás után a PSZA Motorsport színeiben tér vissza a murvára Virág Tamás és Matics Barbara, akik újra a saját autójukkal mennek majd.

- Mindenféle segítséget megadtunk Tomiéknak, hogy rajthoz tudjanak állni Veszprémben és reméljük, egy szép hétvégét tudhatnak majd ők is maguk mögött. A Rally2 Veszprémben kissé szerény mezőnnyel érkezik, de ott lesz még az indulók között Tellér Antal is, így az egyesületünk a mezőny közel ötödét adja. A csapat 208-as Peugeot-jával pedig Goller Ákos indul, aki szintén első bálozó murván. Az első teszten már Ákos is túl van és nagyon várja a folytatást – zárta a beszélgetést Szabó Árpád.