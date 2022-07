Velenczei Ádámnak nincs nagy tapasztalata a murvás versenyeken, hiszen eddig összesen háromszor indult ilyen útfelületen R5-ös versenyautóval. Az idei dobogós sorozatot ezen a hétvégén lesz a legnehezebb tovább folytatni, de a kettős fontosnak érzi a másfeles szorzójú bajnoki fordulót és mindent megtesz azért, hogy a legtöbb ponttal távozhassanak a 28.Székesfehérvár-Veszprém Rallyról.

Jól szerepelnek

Eddig idén mind a négy futamon dobogón állt a Velenczei Ádám, Vánsza Zsolt alkotta duó. A Dunakanyar Rallyt megnyerték, de a másik három versenyen is a céldobogó harmadik helyéről locsolhatták a pezsgőt.

- Abban biztos vagyok, hogy a Veszprém Rallyn nehezebb lesz felkerülni a legjobbak közé – mondta az esélyekről szólva Velenczei Ádám. - Tavaly sajnos kihagytam ezt a futamot, ami egy kicsit hátrányt jelent a többiekhez képest, de semmiképpen sem szeretnénk feltartott kézzel nekivágni ennek a ralinak. Már csak azért sem, mert a másfélszeres szorzó miatt ezen a versenyen megszerzett helyezés nagyon meghatározó lesz a bajnokságra nézve.

Komoly kihívás

A veszprémi murvás pályák mindig extra kihívást jelentettek az indulók számára, ez a mostani futam is a legnehezebbek közé tartozik, már ha csak önmagában a pályákat nézzük. Nem segíti a koncentrációt az sem, hogy a futam hétvégéjére hőségriadót rendeltek el, ami a versenyautók kabinjában tovább fokozódik.

- Próbálunk rákészülni, nagyon figyelünk a kellő hidratációra. Alapvetően bírom a meleget, de ebben a helyzetben még nagyobb szükségünk lesz a folyadékpótlásra – fogalmazott a versenyző. – Egy rövid teszten egyébként már túl vagyunk. A Topp-Cars nagyon jó alap setuppal hozta meg az autót, igazából csak egy kicsit kellett finomítanunk rajta. A tréning nagyobb részén inkább arra figyeltünk, hogy minél többet menjünk ezzel a beállítással. Nagyon jó volt murván közlekedni az autóval, rendkívül élveztem. Fontos lesz, hogy mennyire bátran fogjuk tudni áttolni a szakaszokat már az elejétől kezdve.

A pályák önmagukban is nehezek, nagyon könnyen lehet defektet kapni egy-egy kiálló kőben, ami ugyancsak meghatározó lehet a végeredmény szempontjából.

- Főleg a második kör lesz majd veszélyes, amikor jobban letisztul az út, előkerülnek a sziklás részek. Ettől függetlenül nem óvatoskodhatunk, az elejétől nyomni kell, hiszen a többieknek jóval nagyobb a tapasztalata murván – szögezte le Velenczei Ádám. - A szombat esti székesfehérvári városi superspeciál nem számít bele az értékelésbe, éppen ezért minden évben eltervezem, hogy ott csak végig gurulunk. Amikor viszont meglátom a tömeget, azt a sok embert, akkor úgyis mindenhol meghúzom a kéziféket és megpróbálunk minél többet keresztben menni.

Jó az összhang

Vánsza Zsolt pilótaként évek óta versenyez ezeken a pályákon, most a jobb oldalról kicsit máshonnan tudja megfigyelni ezeket a murvás szakaszokat.

- Az összhang továbbra is nagyon jó volt az autóban, mindketten élveztük már a tesztkilométereket is. – fogalmazott a Mercarius Rally1 Bajnokság második helyén álló versenyző. - Zsoltinak pilótaként is van tapasztalata ezeken a pályákon. Jól ismeri ezeket a gyorsasági szakaszokat. Biztos, hogy ezzel még jobban tudja segíteni a munkámat.

A páros csütörtökön és pénteken a pályabejárással kezdi meg a 28. Székesfehérvár - Veszprém Rally hivatalos programját. Szombaton kezdődnek az éles küzdelmek, négy szakasz után érkezik a mezőny Székesfehérvárra, majd vasárnap három különböző gyorsaságit kétszer teljesítve a Veszprém Aréna mellett felállított céldobogón fejeződnek be az események.

A 28. Székesfehérvár – Veszprém Rally programja

Július 23. (szombat)

11:30, Szerviz – Veszprém Aréna

12:06, GY1 – Nagylőtér/1

12:49, GY2 – Várpalota/1

13:34, Szerviz – Veszprém Aréna

14:45, GY3 – Nagylőtér/2

15:28, GY4 – Várpalota/2

17:13, SSS – Super Special

Július 24. (vasárnap)

09:06, GY5 – Hegyesd/1

10:09, GY6 – Kislőd/1

10:40, GY7 – Kislőtér/1

11:28, Szerviz – Veszprém Aréna

13:31, GY8 – Hegyesd/2

14:34, GY9 – Kislőd/2

15:05, GY10 – Kislőtér/2 (Power Stage)

15:50, Céldobogó, Veszprém Aréna