Magyarország legrégibb múltra visszatekintő versenyén, az 55. Mecsek Rallyn áll rajthoz Turán Frigyes és Farnadi Ágnes az előttünk álló hétvégén. A Volkswagen Polo GTI R5-tel a kétnapos versenyen összesen tíz gyorsasági szakaszt, közel 140 verseny kilométert kell teljesíteniük.

Szép emlékek

- A Mecsek Rally mindig is a szívem csücske volt, többször nyertünk már itt futamot, és nagyon sok élmény köt a pécsi autósporthoz – tekintett a múltba Turán Frigyes. - Karrierem kezdetén sokszor versenyeztem itt anno még a gyorsasági szakágban, a hegyiversenyeknek is otthont adtak a Mecsek változatos pályái, majd később a ralipályákkal is itt ismerkedtem meg. Minden évben nagyon várom ezt a futamot, olyan mintha haza érkeznék. Örülök, hogy ismét kétnapos versenyhétvége vár ránk, sőt pénteken éjszakai gyorsasági szakaszok is lesznek, ami egy külön színfolt a raliban. Nagyon szeretek esti fényekben versenyezni, ez mindig egy extra adrenalinfröccs.

Izgatott navigátor

A rendezők ismét változatos útvonalat jelöltek ki, ezért a navigátorokra is komoly feladat hárul a két nap során. Éppen ezért Farnadi Ágnes is nagyon várja az előttük álló kihívást.

- A pályák is technikásak, hangulatosak, a Mecseket a nézők is nagyon szeretik, sok autósport kedvelő él ezen a környéken – tette hozzá Turán Frigyes navigátora. - Egy jó hétvége elé nézünk, amit a Dunakanyar Rallyn elért pódiumos eredményünk után izgatottan várok.

Az előző magyar bajnoki futamon egyébként a szerencsével ismét hadilábon állt a kettős, hiszen időbüntetést is kaptak, valamint az egyik gyorsaságin az autó is leállt. Értékes másodperceket vesztettek, ami nagyon hiányzott nekik a végén.

Koncentrált felkészülés

- Bízunk benne, hogy nem lesz semmilyen technikai problémánk, mi továbbra is hiszünk a csapatban és a Polo-ban is – utalt az eseményekre Turán Frigyes. - Szerdán már kezdődnek a hivatalos programok, szeretnénk jól felkészülni a pályából, és jó itinert írni, koncentráltan tesztelni. Nagyon fontos lesz a gumitaktikánk is, bízom a gumiszállító szakembereiben, akik eddig is jó tanácsokkal láttak el minket. Célunk, hogy most is kiautózzuk magunkból a maximumot és legalább azt a formát hozzuk, amit a Dunakanyar Rallyn.

Az 55. Mecsek Rally programja

Június 23., csütörtök

8:00 -16:00 – Adminisztratív átvétel

9.:00 – 20:00 - Pályabejárás

12:00 – 16:00 – Technikai átvétel

16.00 – 20:00 – Hivatalos teszt

Június 24., péntek

Gyorsasági szakaszok (ORB)

16:43, GY1, Trefortpuszta-Hatos/1

17:23, GY2, Hosszúhetény – Pécsvárad/1

20:28, GY3, Trefortpuszta-Hatos/2

21:08, GY4, Hosszúhetény – Pécsvárad/2

Június 25., szombat

10:03, GY5, Hatos-Trefortpuszta/1

11:16, GY6, Árpádtető – Orfű/1

11:57, GY7, Hetvehely – Golgota/1

14:38, GY8, Hatos-Trefortpuszta/2

15:51, GY9, Árpádtető – Orfű/2

16:32, GY10, Hetvehely – Golgota/2

17:10, Céldobogó – Pécs, Széchenyi tér