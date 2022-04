A labdarúgó NB II. 32. fordulójában vasárnap, a Diósgyőri VTK csapata a Tiszakécskei LC együttesét fogadta: a fordulót a tabella 2. helyéről kezdő gárda, a tavaszi eredmények alapján a 2. legjobb alakulatot látta vendégül.



Öt és nulla



Mint ismert: a DVTK-nál a szerdai forduló után edzőváltás történt, Kondás Elemér munkavégzés alóli felmentését követően péntektől Dragan Vukmirt bízták meg a szakvezetői feladatok ellátásával. Az új tréner öt helyen változtatott a Dorogi FC-t idegenben 1–0-ra legyőző, legutóbbi kezdőn. Eltiltása után visszatért Molnár G. és Keller, az új vezetőedző „rehabilitálta” az egy hete, a Szeged-Csanád GA elleni 0–5- ös bajnokin lecserélt Eperjesit, illetve bizalmat adott Hegedűs J.-nek, aki a február 6-i, Siófok FC elleni hazai bajnokin szenvedett fejsérülést, és emiatt két hónapot ki kellett hagynia. Rajtuk kívül Németh M. került még a kezdőbe. Az ötök miatt Bárdos, Polgár, Karan, Bokros szorult a kispadra, Könyves pedig azért maradt ki, mert hasi fájdalmai miatt a mérkőzés napján kivizsgálásokon volt kénytelen részt venni.

Az összecsapásra hétmérkőzéses veretlenségi sorozattal érkező Tiszakécskei LC-nél egyetlen változás sem volt a hétközi fordulóhoz képest, ugyanazok jutottak szóhoz, akik az FC Ajka 4–1-es elkalapálásának a startján pályán voltak.



Gól nélkül



A DVTK négy védővel állt fel, akik előtt négy középpályás játszott. Előttük futballozott Molnár G. és Eppel, előbbi nem klasszikus támadóként, hanem inkább kiszolgálóként. Ezt a meccs első felében kétszer is mesterien csinálta, és teremtett helyzetet előbb Eppelnek, majd Németh M.-nek, de mindkét társa hibázott a kapussal szemben állva, illetve a kécskei Holczer mindkétszer jól jött a lövésekre. Ezek után a vendégek sokkal jobban figyeltek Molnár G.-re, a két védekező középpályásuk erősebb őrizete pedig azt hozta, hogy a diósgyőri játékmester kevesebb levegőhöz jutott. Volt időszak az első félidőben, amikor ha kellett, 9 emberrel védekezett a Tiszakécske, de amikor csak lehetett, igyekezett a pálya középső harmadába feltolni a játékot, és innen, a széleken vezetett támadásokkal a hazai kapu elé kerülni. Ebbéli próbálkozásaik nem hoztak sok lehetőséget, egyedül Beliczyknek volt egy tiszta helyzetből eleresztett, a kaput elkerülő lövése. Az alföldiek szervezetten, fegyelmezetten játszottak, igazolták tavaszi jó hírüket, a DVTK-nak viszont az első játékrész második felében nem sikerült megbontania az ellenfél védekezését. Csak a félidő végén láthattunk átlövési kísérletet, ám Oláh B. löketét a magabiztosan teljesítő Holczer hárította.



Semmi extra



A második félidő elején sem változott a meccs képe, a DVTK nem igazán tudott rést találni a vendégcsapat védelmén. Lucasnak volt ugyan egy lövése, de Holczer ezt is védte. Cserékkel igyekezett más dimenzióba helyezni csapatát a hazai szakvezető, de jelentős változás nem állt be, és amikor valamivel több mint egy órája küzdöttek a felek, a piros-fehérek szurkolótábora nemtetszésének adott hangot. Aztán Molnár G.-nek volt egy fejese, majd egy lövése, ami elkerülte a kaput, de a szenvedő szerkezetű hazai együttestől ezen kívül szinte semmire nem futotta támadásban. A 79. percben ha nem is szép, de emlékezetes esemény történt, Holczer kapusnak sikerült a stadionból kirúgnia a labdát, ez bajnoki meccsen, a stadion négy évvel ezelőtti átadása óta még senkinek sem sikerült. A meccs hajrájában sem tudott a DVTK nagy nyomást kifejteni, a Tiszakécske határozottan és kulturáltan védekezett, és nem szorult be a védő harmadába, hanem a labdaszerzések után igyekezett tartani a lasztit. Ezt sikerrel tették, kapott gól nélkül hozták le a meccset.