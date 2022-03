A bajnokesélyes Szolnoki Dózsa otthonában helyenként jól játszott, ám 15–11-es vereséget szenvedett az előző hét végén a Pann­Ergy-Miskolci VLC OB I.-es férfi vízilabdacsapata.



– Úgy gondolom, hogy helytállt a csapat, jól tartottuk magunkat a múltkori mérkőzésen – közölte Vidumanszky László, a miskolciak vezetőedzője. – 7–6-nál, illetve 13–11-nél volt esély arra, hogy egy szoros, szorosabb eredménnyel zárjuk a meccset, de becsúszott egy-két hiba, amit a hazaiak kihasználtak, és így négygólos különbséggel nyertek. A rontások mindig bosszantóak, persze tökéletes mérkőzés nincs, viszont minden hibából tanulni kell. A Szolnok más kategória, máshol tartanak ők, és máshol mi, bármilyen kihagyást keményen megbüntetnek.



Nem mindegy, hogyan



Az alapszakaszból még három meccsük van az együtteseknek, a miskolciak ma 16 órától a Kaposvári VK vendégei lesznek, majd március 19-én a PVSK-Mecsek Füszértet, március 26-án pedig a Tigra-ZF-Egert fogadják a Kemény Dénes Városi Sportuszodában.



– Többek között ezen meccsekre készültünk Szolnokon – jegyezte meg Vidumanszky László. – Ezek azok a találkozók, amelyeken pontot, pontokat lehet szerezni, persze csak úgy, hogy ha keveset hibázunk, és megfelelő százalékban élünk az adódó lehetőségeinkkel. Közeleg az alapszakasz vége, mindenki számolgat, a hátralévő riválisaink között is vannak olyan csapatok, amelyek még elérhetik, hogy az első nyolcba kerüljenek. Számunkra ez már távolinak tűnik, azonban nem mindegy, hogy hol zárunk. A play-offban ugyanis szembe fogjuk találni magunkat egy ellenféllel, és korántsem mindegy, hogy az egyik fél hetedik pontjáig zajló csatába miként fogunk belemenni az egymás elleni meccsek eredményeinek köszönhetően. Szóval van tét, van ambíció, nálunk is, másoknál is.



A trénernek felemlegettük a tavaly december eleji, Miskolcon megvívott Pann­Ergy-MVLC – Kaposvári VK csatát, amely 12–12-es döntetlent hozott, és amikor egyébként még nem Vidumanszky László volt az edző.



– A csapat végig vezetett kettő-három-négy góllal, és még öt perccel a vége előtt is 12–8 volt az állás a javunkra – nyilatkozta a szakvezető. – 12–10-nél brutalitás miatt végleges kiállítást kapott centerünk, Seman, ami megzavarta a játékosokat. A Kaposvár megérezte a lehetőséget, és élt is vele. Normál helyzetben négy gólnak ilyen kevéssel a befejezés előtt elégségesnek kell lennie, de ilyen dolog is benne van a pakliban, megesik. Ezek, az ekkor elveszett pontok is nagyon hiányoznak, viszont ezen most már kár siránkozni. Azért kell megtenni mindent, hogy javítani tudjunk Kaposváron, hogy kihozzuk a legtöbbet a mérkőzésből. Így megyünk neki az előttünk lévő négy negyednek. Aztán majd minden eldől a vízben, hogy az adott pillanatban ki, milyen formát hoz.



A miskolciak csütörtökön a BVSC-vel kétkapuztak, és a rendelkezésre álló legjobb keretükkel, hiányzó nélkül állnak ki a somogyi megyeszékhelyen.



(A borítóképen: Legutóbb Szolnokon pont nélkül maradt az MVLC - kékben)