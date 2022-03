A női kosárlabda NB I.-ben ezen a hétvégén az alapszakasz utolsó fordulójának meccseit, pontosabban annak többségét játsszák, ugyanis egy találkozót később rendeznek, egyet pedig, a 18. fordulóból elhalasztottat, most pótolnak. Ez utóbbi találkozó az NKA Universitas Pécsi EAC – AKSC Szekszárd mérkőzés, az alapszakasz utolsó találkozója pedig a jövő hét szombati Sopron Basket – AKSC Szekszárd meccs lesz. Mindezektől függetlenül ma a 3.-tól a 12.-ig gazdára találnak az alapszakasz-tabella végső helyezései, a jövő hétre az első két hely sorsának eldöntése marad, a nemzetközi kupákban még érdekelt két csapat számára.



A DVTK együttesének alapszakaszzárása szombaton 18 órától hazai környezetben lesz, a piros-fehérek a sereghajtó PINKK Pécsi 424 együttesét látják vendégül.



– Még mielőtt belemennénk a variációk felsorolásába az alapszakasz végső helyezéseit illetően, szeretném elmondani, hogy az első és legfontosabb az, hogy szeretnénk legyőzni a baranyai csapatot – mondta Völgyi Péter, a DVTK NB I.-es női kosárlabdacsapatának vezetőedzője. – Fordított párosításban sikerült nyernünk, de azóta sok minden történt a PINKK háza táján és a miénken is. Sok szempontból fontos, hogy győzelemmel zárjunk, és ezen leszünk. Mindezek mellett az is hangsúlyos lesz, hogy új játékosunkat, Jessica Kustert élesben is építgethessük a csapatba, a jövő héten kezdődő rájátszás előtt. Azzal is tisztában vagyunk, hogy ha legyőzzük a baranyai együttest, nem dől el semmi, a rivális csapatok egyikének-másikának a veresége is kell ahhoz, hogy a legjobb négy közé kerüljünk. Lehetünk még akár harmadikok, negyedikek is, de persze az is lehet, hogy nem tudunk előbbre lépni az ötödik pozícióból.



A variációk



Ahhoz, hogy a DVTK bekerüljön a legjobb négy közé, és hazai környezetben kezdhesse a rájátszást, a minimumfeltétel, hogy a mai bajnokiját megnyerje. Ha ez sikerül, akkor a DVTK az esetben lehet 3., ha az UNI Győr Mély-Út kikap a Ludovika-FCSM Csata vendégeként, és az otthon játszó NKA Universitas Pécsi EAC nem tudja legyőzni az AKSC Szekszárdot. Ezek teljesülése esetén a Diósgyőr a 6. helyen záró Ludovika-FCSM Csata ellen, Miskolcon, Diósgyőrben kezdené a rájátszást.



A Diósgyőr akkor lesz negyedik, ha nyer, és a Győr és a Pécs közül az egyik csapat kikap, ez esetben az ellen a csapat ellen kezdi a rájátszást hazai környezetben, amelyik a kettő közül nem tud győzni.



A Diósgyőr akkor lesz ötödik, ha a Győr és a Pécs is nyer, ez esetben idegenben, a Győr vendégeként kezdik a rájátszást a jövő héten szombaton.



– A két nyert meccsig tartó negyeddöntőben a hazai pálya sokat jelenthet, ezért lenne jó, ha előbbre tudnánk lépni a jelenlegi ötödik helyről – foglalta össze a lényeget Völgyi Péter.



A női kosárlabda NB I. állása



1. Sopron Basket 21 20 1 1730–1171 41

2. AKSC Szekszárd 20 19 1 1682–1261 39

3. NKA Universitas Pécsi EAC 21 14 7 1519–1454 35

4. UNI Győr Mély-Út 21 14 7 1605–1452 35

5. Diósgyőri VTK 21 13 8 1551–1391 34

6. Ludovika-FCSM Csata 21 12 9 1576–1494 33

7. Vasas Akadémia 21 9 12 1362–1418 30

8. ELTE BEAC Újbuda 21 9 12 1393–1485 30

9. TFSE-MTK 21 8 13 1399–1593 29

10. VBW CEKK Cegléd * 22 4 18 1365–1669 25

11. BKG-Prima Szigetszentmiklós 21 2 19 1354–1663 23

12. PINKK Pécsi 424 21 2 19 1263–1748 23

* 1 büntetőpont levonva



(A borítóképen: Szerdán a Győr ellen rangadót nyert a Diósgyőr - fehérben)