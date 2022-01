A férfi röplabda Magyar Kupa 2021/2022-es sorozata a végéhez közeledik, ugyanis már csak négy együttes van versenyben. Az elődöntőben, az egyik ágon a Vegyész RC Kazincbarcika, illetőleg a Fino Kaposvár harcol egymással: a párharc első felvonását a múlt csütörtökön rendezték meg az észak-borsodi városban, ahol a somogyi alakulat 75 perc alatt 3:0-s sikert aratott.

– Az első szettben több alkalommal is vezettünk két ponttal, így 20–18-nál is, azonban ezután több buta hibát elkövettünk, támadni sem úgy támadtunk, mint előtte, és a Kaposvár egy 7–0-s szériával vezetést szerzett – nyilatkozta Toronyai Miklós, a Vegyész vezetőedzője. – A második játszma első részében sem játszottunk rosszul, szintén mi voltunk előnyben, például 11–8-ra elhúztunk, az akarattal sem volt probléma. A hajrában viszont átvette az irányítást a Kaposvár, és bár 21–22-nél még volt sansz, ez a menet is ellenfelünké lett. A harmadik szettben öt-hat ponttal megugrott a Fino, próbáltunk ugyan felzárkózni, de már csak kozmetikázni tudtuk az eredményt. A mérkőzés előtt nem volt arra utaló jel, hogy végül is simán nyer a Kaposvár, mert a karácsonyi szünet előtt szépen feljöttünk játékban, teljesítményben, és úgy érzem, éreztem, hogy a kohézió is rendben van. Kicsit olyan érzésem volt múlt csütörtökön, mint a bajnokság első fordulójában, amikor is hasonló módon kaptunk ki a somogyiaktól. Persze, lehet fogni ilyen vagy olyan okokra, hogy miért nem úgy sikerült ez a múltkori meccs hazai pályán, kifogásokat mindenki tud találni, de sportolók vagyunk, akiknél a pályán nyújtott produkció a lényeg. Azt elismerem, hogy a különböző külső, belső mozzanatok hagynak nyomot a játékosokban, és mindenki tudja, hogy a vereség velejárója a sportnak, csak éppen a „hogyan” nem mindegy. Ha „meghalunk” a pályán, és úgy jobb az ellenfél, akkor rendben van, de egy hete egy kissé rossz volt a szánk íze.

A Barcikában, tétmérkőzésen a múltkor mutatkozott be az új brazil szerzemény, De Pra.

– Rutinos játékos, sok klubban játszott, azzal nyilván javult az edzésmunkánk minősége, hogy itt van velünk. Most már rendelkezésre áll két olyan átló, akit bármikor be tudok vetni. Remélhetőleg minél többször meg tudja mutatni, hogy mire képes – fogalmazott a friss légióssal kapcsolatban a kazincbarcikai szakvezető.

Alkalmas rá

A kupacsata második meccsének helyszíne ma 18 órától Kaposvár lesz, a VRCK már szerdán elindult a visszavágó színhelyére. A továbbjutásra most már a somogyiaknak van nagyobb esélyük, a Barcikának 3:0-ra vagy 3:1-re kellene győznie, hogy kicsikarja a mindent eldöntő aranyszettet.

– Elemeztünk, beszélgettünk személyesen és csapatszinten is. Lerendeztük az első meccset, megállni nem lehet, nem lehet fékezni, mert itt van a következő mérkőzés – folytatta Toronyai Miklós. – Idegenben sosem könnyű, de most ez a feladat, fel kell, kellett állnunk, bármi is történt előzőleg. A 3:0-s vereség, egy magabiztos kaposvári siker után nincs veszítenivalónk, nekik kell menni, de persze nem fejetlenül. A nyitásokban fel kell vállalni a rizikót, ugyanis centerben és a széleken olyan embereik vannak, akik megbonthatnak bennünket, de figyelnünk kell a blokk- és a mezőnyvédekezésre is. A csapat alkalmas arra, hogy akár Kaposváron is nyerjen, de ehhez végig harcolni kell, addig, amíg bármilyen kicsike esély is mutatkozik. Nem azt kell figyelni, hogy mi van az eredményjelzőn, ugyanis már számtalanszor bebizonyosodott, hogy két-három-négy pontos hátrányt is le lehet dolgozni. Alázatosan, mindenkinek a saját dolgával kell foglalkoznia, csak a következő labdára koncentrálni, és ha ezek meglesznek, akkor elérhetjük, kiharcolhatjuk az aranyszettet.

A tények

A másik elődöntőben

Első mérkőzés: Kecskeméti RC – Pénzügyőr SE 0:3 (-24, -24, -24)



A visszavágót február 11-én, pénteken 20 órától rendezik Budapesten, a Pénzügyőr-csarnokban.

(A borítóképen: A hazai találkozóját elveszítette a Barcika)