A csütörtöki ezüstérmes helyezése után győzelemnek örülhetett pénteken, Zágrábban a DVTK sportolója, Kékesi Márton, aki a hazai alpesi sí olimpiai válogató nyolcadik megméretésén, egy szlalom versenyen bizonyult a legjobbnak. A nemzetközi mezőnyben ezúttal is két magyar állt rajthoz, és a 18 esztendős Úry Bálint ez alkalommal is a 26 esztendős diósgyőri sportoló mögött végzett, a horvátországi havon a 7. helyet könyvelhette el. Ez egyben azt is jelenti, hogy a nyolc versenyesre meghirdetett kvalifikációs sorozatban Úry mindössze egy alkalommal bizonyult jobbnak Kékesinél, utóbbi pedig négyszer végzett jobb helyen riválisánál (egy versenyt töröltek a sorozatban, két versenyen pedig mindkét magyar fiú kiesett, helyezetlenül zárt). Vagyis a Nemzetközi Sí Szövetség (FIS) pontszámítása alapján, az egyes versenyeken elért időeredményeket alapul véve, Kékesi Márton bizonyult a legjobb magyarnak, és ennek köszönhetően a sportág hazai vezetésének őt kell neveznie a 2020. február 4-20-a között a kínai Pekingben sorra kerülő téli olimpiára.

Az indításáról Magyar Síszövetségnek még döntést kell hoznia, vagyis hivatalosan egyelőre nem tekinthető olimpiai indulónak Kékesi Márton, de valami nagyon váratlannak kellene történnie ahhoz, hogy ne őt jelöljék arra, mint, aki Magyarországot képviselheti az olimpián, alpesi síben.