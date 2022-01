A női kosárlabda NB I. 14. fordulója keretében már az új év második napján pályára lépett a Diósgyőri VTK együttese. A piros-fehérek a DVTK Arénában az NKA Universitas Pécsi EAC gárdáját fogadták. Az irányító, Vorpahlt nélkülözve. Ugyanis az amerikai kosaras a hét közepén, edzés közben, bokasérülést szenvedett, és emiatt nem tudta vállalni a játékot. A hazaiak 11 nap után léptek pályára ismét, azzal a céllal, hogy visszavágjanak a pécsieknek, a két együttesnek a fordított párosításban, tavaly októberben lejátszott, baranyai bajnokiján elszenvedett hosszabbításos vereségért. A PEAC az 5 nappal ezelőtti, az ELTE BEAC Újbudával szembeni 29 pontos különbségű bakija után szeretett volna visszatalálni a helyes útra.

Szűk három percen belül hétpontos előnyre tett szert a PEAC: Kiss V. két akciógólja mellett három büntetőt is értékesítettek a vendégek. A 4. minutában Jovanovic közeli dobása hozta az első hazai pontokat, ám válaszként Dudasova a meccs első tripláját jegyezte. 2-10-es állásnál kért időt a negyed közepén a hazai szakvezető, aki Bernáth után Greent és Tóth F.-et is pályára küldte. Aztán a piros-fehérek csapatkapitánya, Kányási hármasára Dudasova válaszolt egy ugyanilyen értékű dobással, majd nem sokkal később Szűcs R. is feliratkozott a hárompontosok közé. A DVTK-nak ezzel 9 egységnyi lett a hátránya, amiből a játékrész végéig Hayes faragott egy picit, büntetőkkel (11-18).