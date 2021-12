A bajnoki feladatok a 2021-es esztendőre már napokkal ezelőtt véget értek, azonban a Magyar Kupában még várt feladat a Vegyész RC Kazincbarcika élvonalbeli férfi röplabdacsapata számára. Az észak-borsodiak a sorozat negyeddöntőjében, annak is az első felvonásán vasárnap Budapesten szerepeltek, a MAFC-BME vendégeként.

Mozgalmasan, és 1–2-nél egy maratoni labdamenettel indult az első szett, majd Blázsovics jelentkezett egy olyan nyitással, amelyhez nem tudtak hozzáérni a hazaiak. 2–6- nál máris időt kért Nagy Péter, ugyanis látta, hogy nem nagyon mennek a dolgok. Csoma is életerősen szervált, egyszer, másodszor a hálóba vágta a labdát. Játékban öszszekapta magát a MAFC (7–7), de újítottak Ciupáék, és ennek köszönhetően ismét pár egységgel jobban álltak (8– 11). Toronyai edző látta úgy, hogy 10–11-nél jól jönne egy kis szünet, megint csapata szerzett pontokat, közte Páez centerhelyről. A 14–14-es állás mutatta a kiegyenlített jelleget, 16–15-nél a házigazda állt jobban. 18–16-nál kellett az újabb barcikai megbeszélés, de Csoma továbbra is pontos volt (20–17). Egy jó VRCKsánc adott esélyt, de fontos pillanatokban rontottak a borsodiak, így a fővárosiak kerültek előnybe (25–21).

3–0-val indította a második menetet az agilis MAFC, és a budapestiek tudták is tartani kiharcolt fórjukat (6–3). Csoma nem borított rá eléggé a kapott labdára, így máris szoros lett az eredmény (7–6). Nem tudott meglépni azonban a fővárosi együttes, kapaszkodott a Barcika (10–9). Toronyai Miklós mondta el Blázsovicséknak, hogy mit kellene másképpen csinálni, de a szélen ügyesen támadott a hazai csapat (14–11). Moraes és Ciupa sánca egyenlítést jelentett a Vegyésznek (15–15), ismét küzdősebb arcukat mutatták a vendégek, akik fordítottak is (18–19). Fontos volt ezen felvonás mindkét együttesnek, de a Barcika nagyon-nagyon akarta, és Blázsovics egy keresztbombával le is zárta (20–25).



Olajozottabban ment



A harmadik játszma első szakaszában igazán jelentős különbség nem volt a pályán, a MAFC vezetett két ponttal (7–5), amikor Dudás jól érezte, hogy már nem kell hozzáérnie egy túl széles fővárosi labdához. Folytatódott az adok-kapok a pályán (12–11), váratott magára az, hogy ki tud beletenni valami pluszt, valami újat a meccsbe. 14–14- nél például Blázsovics kiválóan érkezett a hátsó sorból, ez remek mozdulat volt. Aztán ejtésre senki sem mozdult a „vegyészek” közül, míg Blázsovics megint bombázott, de ezúttal szélről (17–17). 20–18-cal startolt a hajrá, az apró dolgok is már hatványozottan számítottak, a VRCK határozott játékkal fordított (20–22). A nagy harc folytatódott (22–24), Ciupa viszont beütötte a játékszert a másik oldalra (22–25).

A Vegyész szerette volna, ha nincs ötödik szett, és ennek szellemében indult neki a negyediknek (1–4). Olajozottabban ment a Barcika játéka, ezért 3–7-nél Nagy Péter próbált lelket önteni csapatába. Magasba emelt vendégkarok jelezték, hogy megy az elképzelt röplabda (3–9), és ebben a későbbiekben sem volt változás, sőt (4–15). Moraesék demoralizálták a MAFC-ot szebbnél szebb megoldásokkal (5–18), innen már nem volt visszaút a budapestieknek, meggyőző játékkal nyert és került kedvező helyzetbe a Vegyész (8–25).

A csata visszavágóját csütörtökön, december 16-án 17 órától rendezik a kazincbarcikai Don Bosco Sportközpontban.



MAFC-BME – Vegyész RC Kazincbarcika 1:3 (21, -20, -22, -8)



Budapest, 50 néző. V.: Tillmann, Bátkai-Katona.



MAFC: Eke, Gomez, Torbica, Krupánszki, Csoma, Lescay. Csere: Pápai (liberó), Szabó Bence, Szabó Barna, Szabó Balázs, Benkő. Vezetőedző: Nagy Péter.



Vegyész RC: Páez, Juhász, Moraes, Blázsovics, Szabó D., Ciupa. Csere: Dudás (liberó), Csizmadia. Vezetőedző: Toronyai Miklós.



Nagy Péter: – Az első szettben, amikor elkezdtünk védekezni, irányítani tudtuk a játékot, de a második szettben érthetetlen módon visszavettünk a tempónkból, és ugyanezt éreztem a harmadik játszmában is, a negyedikről pedig nincs mit beszélni. Csütörtökön mindent megteszünk annak érdekében, hogy aranyszettben kiharcoljuk a négy közé kerülést.



Toronyai Miklós: – Amikor feljavultunk nyitásban és nyitásfogadásban, akkor könnyebb volt a blokk- és mezőnyvédekezésünk, és feljavult a side-outos támadásunk is. Ennek volt köszönhető a győzelem, illetve annak, hogy a végéig koncentráltak maradtunk. Megérdemelten nyertünk, de nem lefutott a párharc, lesz még egy visszavágó.



(A borítóképen: Négy játszmában győzött a Barcika)