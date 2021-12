A meccs első szettjének elején igyekezett mindkét csapat nagyon koncentrálni, azonban nem volt még minden mozdulat, elképzelés pontos (3–3). Ciupa viszont átgondoltan ejtett, Moraes meg a távoli sarokba bombázott, emiatt időt is kért a MAFC (6–3). Összeszedett, átgondolt röplabdával őrizte előnyét a Vegyész (9–5), ekkor Juhász P.-t kétszer is dolgoztatták a többiek. Egy-két labda a budapestieknek kedvezően pattant, míg Lescay szép blokkot mutatott be Blázsovicson (12–10). A fogadás ugyan nem mindig volt a legprecízebb a hazaiaknál, de így is tudtak eredményes támadásokat vezetni, amíg 16–11-nél ki nem kérte második pihenőjét is Nagy Péter, a látogatók edzője. Ciupát kapta telibe a labda, aki aztán egy nagy bombával „torolt”, majd technikai szünet következett a zsűriasztalnál. A pályaválasztó eredményesen támadott, a budapestiek emiatt sem tudtak igazán kibontakozni (20–14), és ez az előny elégségesnek bizonyult a szett megnyeréséhez (25–18).



Az ellenkezőjéért



Egy játszma megnyerésére volt a továbbjutástól a VRCK, a MAFC-nak volt mit átbeszélni a szettközi szünetben, mert elég hitehagyottnak tűnt az első szett hajrájában. Barcikai rontások is kellettek a 2–4-es álláshoz, de hamarosan felpörgött a Vegyész, és egyenlített (5–5). Csoma nem mert ütni kettes sánccal szemben, viszont Krupánszki bombája éppen benn volt. A MAFC érezhetően kapaszkodott az utolsó szalmaszálba. Juhászék ennek az ellenkezőjéért, a meccs, a csata mielőbbi lezárásáért dolgoztak, jól (10–8). Muszáj volt időt kérnie a MAFC trénerének, ez fellángolást hozott, közte egy „potya” pontot is, míg 12–13- nál barcikai megbeszélést. Amikor szükség volt rá, akkor Moraes jelentkezett centerponttal, Csizmadia pedig jött a cserék közül nyitni. 17–15- nél a fővárosi szakvezető avatkozott a mérkőzésbe, de Szabó D. és Ciupa vezetésével haladt a maga útján a Barcika (20–16). Hazai nyitást néztek be a budapestiek, akiknek 22–17-ről már nem volt viszszaút (25–18). Következhetett a továbbjutás ünneplése, de azért a meccsnek még nem volt vége.

A Vegyésznél egy, a MAFCnál három csere történt a pihenőidőben, a továbbiakban már csak a játék volt a lényeg, amellett, hogy a VRCK 2:0 után győzni is akart, nem akarta az időt húzni. A harmadik játszmában 5–5-ig tartotta magát a megfiatalított vendégcsapat, 8–5-nél magához hívta játékosait Nagy Péter. Páez iszonyú erős szervákat küldött a másik oldalra (10–5), aztán lecserélte őt Toronyai Miklós. Lehetőséget kapott a VRCK-nál Bibók és Péter M. is. Mosolygósan, könnyedén vezetett a házigazda (14–8), ennek örült a közönség (16–9). Blázsovicsék kiszolgálták a publikumot, a fekete mezes látogatóknak nem volt könnyű lelkileg, csak abban bízhattak, hogy minél hamarabb vége a mérkőzésnek (19–11). Azért a látogatók is beletették még, amit tudtak az összecsapásba, de percek múlva vége lett, három menetben nyert a Barcika (25–19).

A Vegyész továbbjutott, és várja ellenfelét, amely minden bizonnyal a Fino Kaposvár lesz január 9-én (ez az első meccs tervezett időpontja). A somogyiak ugyanis a negyeddöntőjük első meccsén, idegenben 3:0-ra nyertek a MÁV Előre SC-Foxconn vendégeként, a visszavágót január 4-én rendezik a kaposváriak pályaválasztása mellett.



Vegyész RC Kazincbarcika vs. MAFC-BME 3:0 (18, 18, 19)



Kazincbarcika, 250 néző. V.: Jámbor, Adler.



Vegyész RC Kazincbarcika: Páez, Juhász P., Moraes, Blázsovics, Szabó D., Ciupa. Csere: Dudás (liberó), Csizmadia, Péter B., Bibók, Péter M. Vezetőedző: Toronyai Miklós.



MAFC-BME: Eke, Gomez, Torbica, Krupánszki, Csoma, Lescay. Csere: Pápai (liberó), Benkő, Szabó Balázs, Szabó Barna, Szabó Bence, Almora. Vezetőedző: Nagy Péter.



Toronyai Miklós: Örülök, hogy úgy mentünk bele a meccsbe, ahogyan kellett, maximális koncentrációval. A MAFC győzni jött, de az elejétől fogva rá tudtuk erőltetni a játékunkat. A második szettben volt egy kis holtpont, de ezen hamar túljutottunk, nyomás alatt tudtuk tartani a MAFC-ot. Köszönjük a szurkolóknak a buzdítást, a célunk a lehető legjobb eredmény elérése a sorozatban.



Nagy Péter: 3:0-ra vagy 3:1-re kellett volna nyernünk ahhoz, hogy legyen esélyünk a továbbjutásra, és azt kértem a játékosoktól, hogy minden szettben segítsék egymást, küzdjenek csapatként. Voltak ugyan fellángolásaink, de ezek gyorsan elaludtak, úgy érzem, hogy ezt a mérkőzést túl hamar feladtuk.

Továbbjutott: a Vegyész RC kettős győzelemmel, 6:1-es szettaránnyal.

