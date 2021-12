Az NB I.-es labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának keretében a Mol Fehérvár FC vendégeként zárta szombaton az idei esztendőt a Mezőkövesd Zsóry FC csapata. A vendégeknél Farkas D. és Martínez betegség, Vági és Vajda sérülés, Lakvekheliani pedig műtét miatt nem szerepelhetett. A Kisvárda elleni vesztes mérkőzéshez képest Supka Attila vezetőedző négy helyen változtatott: Katanec, Lakvekheliani, Vutov és Jurina helyett Szépe, Madarász, Calcan és Drazic került a csapatba.a

Váratlanul

A 9. percben Dárdai balról lőtt a kapu elé, labdájáról azonban lekésett Kodro és Nikolic is. A választ Besirovic adta: 22 méterről lőtt, Kovács D. védett. Nyugodtan adogatott a fehérben küzdő dél-borsodi társaság, de Cseriék kiugratásai nem jöttek be, így különösebb helyzetet sem hoztak össze. Az első félidő közepén a kapusok jeleskedtek: Petryak 18 méteres, ballal leadott lövését Tordai másodszorra ölelte magához, majd Calcan szintén ballal célzott, nagy erejű labdáját Kovács D. ugyancsak fogta. A 22. percben Dárdai balról veszélyeztetett, lövését Tordai elvetődve az alapvonalon túlra tenyerelte, nem sokkal később pedig Calcan az ötös jobb sarkáról csak keveset tévesztett. Mezőnyfölényben futballozott a Fehérvár, olykor percekig a fürdővárosiak térfelén pattogott a labda, Pillárék viszont jól tömörültek, közben figyeltek a felfutó védőkre is. Mármár úgy tűnt, hogy érintetlenek maradnak a hálók, de jött a 42. perc, amikor a hazaiak egy szabadrúgás után teljesen váratlanul vezetést szereztek. A szünet előtt még Fiola mentett nagyot Besirovic elől, aztán Nikolic vétette el a bal felső sarkot.

Lesgólok

A szünetben nem cseréltek a vendégek, pedig várható volt, hogy trénerük az előrejátékot próbálja erősíteni valamelyik csatárának frontba dobásával. A 49. percben az előretörő Vadnai ballal, 15 méterről jócskán a bal sarok mellé bombázott, aztán jött az 52. perc, amikor az MZSFC teljes védelme asszisztált Kodrónak, aki közelről a jobb sarokba gurított, de a videóbírók megmentették Kocsisékat, ugyanis a hosszú videózás kimutatta, hogy az akciót indító Petryak a bal oldalon a labda elrúgásának pillanatában lesen volt. A 62. percben létszámfölényes rohamot vezettek az otthoniak, Kocsis önfeláldozó mentésével azonban nagy szolgálatot tett csapatának. Kisvártatva a „matyók” is lesgólt értek el, ennél a szituációnál azonban nem volt vita. Beállt Zivzivadze, aki néhány szezonnal ezelőtt Mezőkövesden gyártotta a gólokat (aztán különös eset történt: később őt is lecserélték), és érkezett a kaput rendre jól érző Jurina is. A 74. percben megint távolról bombáztak a kövesdiek, Cseke révén, a labda viszont megint középre ment, ezzel könnyítve Kovács D. dolgát.

Mol Fehérvár FC vs. Mezőkövesd Zsóry FC 1–0 (1–0)

Székesfehérvár, 1276 néző. V.: Karakó (Szécsényi, Szalai).

Mol Fehérvár FC: Kovács D. (7) – Fiola (6), Lüftner (5), Stopira (6), Hangya (5) – Petryak (6), Nego (6), Makarenko (5), Dárdai (6) – Nikolic (5), Kodro (6). Vezetőedző: Szabics Imre.

Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai (6) – Szépe (5), Pillár (5), Kocsis (5), Vadnai (5) – Cseri (6), Cseke (6), Madarász (5), Besirovic (6) – Calcan (6), Drazic (5). Vezetőedző: Supka Attila.

Csere: Nikolic helyett Zivzivadze (-) a 63., Calcan helyett Jurina (-) a 63., Dárdai helyett Szendrei (-) a 70., Besirovic helyett Vutov (-) a 73., Zivzivadze helyett Alef (-) a 83., Vadnai helyett Nagy D. (-) a 87. percben.

Sárga lap: Stopira a 2., Fiola a 65., Cseke a 82., Szendrei a 83., Szépe a 85. percben.

Gólszerző: Kodro (1–0) a 42. percben.

Szabics Imre: – Igazán nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Örülök, hogy megnyertük az idei utolsó találkozónkat. Az volt a célunk, hogy a szurkolóinkat megörvendeztessük egy szép győzelemmel a közelgő ünnepek alkalmából, és ezt sikerült is megvalósítanunk. Az szintén örömmel tölt el, hogy a hazai eredmények alapján számolt tabellán az első helyen állunk a bajnokságban, ehhez gratulálok a csapatnak.

Supka Attila: – Felkészültünk a fehérváriak játékából: tudtuk, hogy mire kell figyelnünk a labdák kihozatalánál, továbbá azt is, hogy kikre építik fel a játékukat. Úgy gondolom, hogy ezekre jól reagáltunk. Sajnos, nagy hibából kaptunk gólt, nem szabad, hogy egy felívelt labdát az ellenfél elfejeljen, mi pedig rosszul helyezkedtünk a szituációnál. A második félidőben bátran futballoztunk, igyekeztünk megtartani a labdát, kerestük a réseket a védők között, és több gólszerzési lehetőséget alakítottunk ki. A második félidőben is megvoltak a helyzeteink ahhoz, hogy legalább döntetlenre hozzuk a mérkőzést. A játékosaink maximálisan odatették magukat, és nagyon jó dolgokat láttam vissza ebben a periódusban. Sajnálom, hogy ez nem volt elég a pontszerzéshez.

(A borítóképen: Besirovic (fehérben) és Nikolic harca a labdáért)