– Ez a röplabdában nehézség, de légiósunk kiesése azt is magával hozta, hogy két olyan játékosunkat, Kuzelovát, illetve Sitkut is be kellett vetnünk, akik sérülésüket követően még nem teljesen egészségesek – mondta Farkas Mihály, a diósgyőriek vezetőedzője, aki három játékosával kapcsolatban így folytatta. – Jovic combizomhúzódása javult, ám egyelőre kérdéses, hogy pályára léphet-e, cseh röplabdázónk bokája sem tökéletes még, óvatosan kell mozognia, és Sitku helyzete is hasonló. Rajtuk kívül megemlíteném, hogy Kiss E. bölcsességfogát szájsebészeti eljárás során hétfőn kivették, így pihennie kellett. Szintén nem lehet megmondani ebben a pillanatban, hogy tudja-e vállalni az előttünk lévő mérkőzést, és ha tudja, akkor is mennyit, hiszen közel egy hetet kihagyott. Lassan kezdem megszokni, hogy nem én állítom össze a csapatot, hanem az orvosi stáb. Sajnos, eddig egyszer sem tudtunk az általam elképzelt összeállításban meccsre kiállni...