– Nagyon erős volt ez a túra – mondta péntek este, Miskolc felé autóbuszozva Völgyi Péter, a DVTK női kosarasok sportszakmai igazgatója, a csapat ideiglenes vezetőedzője, aki a hétfőn menesztett Földi Attila távozása után vette át a csapatot. – Szombaton két videózás szerepel a terveink között, közte pedig egy edzés. Nem túl hosszút akarunk, hanem inkább pörgőset, ezzel készülve a Szekszárd ellen. Ők is idegenben szenvedtek vereséget, ahogy mi, gondolom, ők is javítani akarnak, ahogy mi is. Sajnos, a rotációnk nem bővül, ahogy Sziktivkarban nem számíthattunk Kányásira, úgy Szekszárdon sem fogunk tudni, ugyanis a húzódása nem akar javulni. Remélhetőleg a jövő heti, hazai Európa-kupa-meccsünkre azért majd rendelkezésre áll... Kevesen vagyunk, nagy a terhelés, és a csütörtöki meccs sokat kivett a játékosokból, ugyanis az orosz csapat magassági fölényben volt, és ez őrölt fel minket, a játékvezetők mellett. Maradva a jelennél: próbáljuk kihasználni ezt a kevés időt, és a meccsen majd a legjobb arcunkat kellene mutatni, mert győzelmi esélyeink csak így lehetnek. Borzasztóan kemény sorozatban vagyunk, és menet közben kell csiszolódnunk, ugyanis a több hónap után visszatért Hayesnek és az új irányítónknak, Vorpahlnak még szüksége van egy kis időre, hogy összeszokjon a többiekkel. Vannak időszakok, amikor nagyon jól megértik egymást a lányok, de sajnos ebben a szakaszban előfordulnak még suta dolgok is.