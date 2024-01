Az ismert színművész-házaspár, Rudolf Péter és Nagy-Kálózy Eszter huszonkilenc éves lányát hívták meg a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárba. A színművésznő a Miskolci Nemzeti Színház tagja, a közönség például Chabiként ismerheti a Tatárok Magyarországban című darabból vagy ő Dideki a Berzsián és Dideki című mesében, valamint Susanna Walcott A szálemiekben. Január 25-én délután fél 5-től tehát Rudolf Szonja beszél majd a kultúrával és a könyvvel való kapcsolatáról, és arról, hogy mit jelent számára, hogy éppen a Himnusz letisztázásának napján született. Hoz majd verseket, szövegeket is, amik által színészi tehetségét is megmutatja.

Hamarosan harminc lesz

Brézai Zoltán, a könyvtár PR-munkatársa elmondta, azért esett rá a választás, mert ő ezen az ünnepnapon született.

„Beírtam az internet keresőjébe a január 22-ét és a született szót, és őt dobta ki. Mondtam is a munkatársamnak, hogy milyen szerencse, hogy ez a színésznő éppen most itt van a színházunknál. Felkerestük, és boldogan mondott igent. Egy színész közel áll a versekhez is, hiszen mindkét terület a kultúra szerves része. Egy probléma volt még, amit át kellett hidalni: hogy olyan időpontot találjunk, ami mindannyiunknak és a közönségnek is jó lehet, ezért esett a választás a csütörtök délutánra – mondta el a majdani beszélgetőtárs, aki elárulta, a könyvtárnak jó kapcsolata van a színházzal. – Rendszeresen jönnek hozzánk színészek, hogy emeljék programjaink színvonalát. Rudolf Szonja még nem járt nálunk, de remélhetőleg élvezetes beszélgetésnek nézünk elébe."