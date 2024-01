Lovas Rozi és Lengyel Tamás több filmből is ismert lehet a tévénézők előtt. Most együtt játszanak egy tizenhat éven felülieknek ajánlott előadáson. A pörgő cselekményű, modern nyelvezetű, szórakoztató és borzongató darab az előítéletekről, a gyűlöletkeltésről, a társadalmi rétegek szétszakadásáról, a társadalomban pattanásig feszülő félelemről és bizonytalanságról mesél. Danny és Helen ünnepi vacsorához készülődnek, amikor Liam, a nő öccse csurom véresen lép be. A házaspár a külvilág szemében makulátlan életet él, ez mocskolódhat be, hacsak el nem tüntetik a nyomokat.