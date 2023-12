"Mosonyi Mihály három művét rögzítettük. Ezek azért számítanak kuriózumnak, mert magyar együttes még sosem örökítette meg. Ami megy rádióban, azt a pozsonyi filharmonikusok játszották fel" – mondta el az ügyvezető, aki beszélt arról is, hogy a honlap is megújult, így ma már megfelel a 21. század követelményeinek. – A régi is jól funkcionált, de ez gyorsabb és így felhasználóbarátabb."

Többszörös öröm volt a jubileumi koncert

Évtizedeken át volt Kovács László művészeti vezetője a Miskolci Szimfonikus Zenekarnak, most, mintegy hat év elteltével újra dirigálhatta az együttest. Szászné Pónuzs Krisztina szerint ez most gyógyír volt az akkori eltávolítására.

"A zenekar nagyon örült, hogy újra együtt dolgozhattak, és neki is megnyugvást jelentett ez a koncert – mondta az ügyvezető. Az együttes tagjai szinte állandósultak. – Alig van távozó és érkező zenész kolléga az utóbbi időben. Azt szokták mondani, hogy egy együttesnek erőssége, hogy nem kell mindig újra összeszokni."

Máshol is ismerik a zenekart

Több éves jó kapcsolatuk van egy svájci ügynökséggel, ami Olaszországba szervez turnékat. "A miskolci szimfonikusok már harmadik éve eljutnak Európa ezen részére – mondta, majd beszélt a jövőről is.

– Januárban, februárban és áprilisban a Yamaha bérletünkben főszerepbe kerül a zongora, mint ahogy a név is utal erre, hiszen 2019-ben vásároltunk egy jó minőségű Yamaha hangversenyzongorát, amit szeretnénk jól kihasználni. Áprilisban a Szimfonikus bérletben a Magyar Rádió énekkara lép majd fel. Az est karmestere Marco Balderi lesz, aki évek óta visszajár hozzánk" – sorolta a programokat.

Szoktak teljesíteni különleges kéréseket

Teljes együttessel nem jellemző, mert túl nagy a létszám, 55 fő.

"Kamaraegyütteseink ezeknek a kéréseknek szívesen tesznek eleget – mondta Szászné Pónuzs Krisztina, aki mesélt arról is, hogy idén még őket is meglepte, milyen hamar elkeltek a jegyek a két miskolci újévi koncertre.

– Új helyszínként kell említenem Felsőzsolcát és régiként Emődöt, hiszen ezekbe a városokba is elvisszük népszerű újévi hangversenyeinket."