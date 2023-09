Jövő szombaton, szeptember 16-án nyílik a Miskolci Grafikai Triennálé a Miskolci Galériában, a kiállítás november 26-ig tekinthető majd meg. Az idei triennálé kiírása – az eddigi gyakorlattól eltérően – ötvözte a szabad beadásos formát a kurátori válogatással. A törzsanyag meghatározó részét továbbra is a pályázati úton beérkező alkotások adják.

A magyar grafika legrégebbi seregszemléjén (első alkalommal 1961-ben rendezték meg, akkor még biennálé volt – a szerk.) –, a kurátorok kiemelt fontosságúnak tartják a triennálén rendszeresen szereplő kiemelkedő grafikusok szereplése mellett a határon túli alkotók, a fiatal tehetségek, az egyéni technikákkal dolgozó művészek, valamint a grafika legfrissebb törekvéseinek és határterületeinek reprezentációját. Ezt a célt szem előtt tartva kért fel a Miskolci Galéria három szakembert – Erőss István képzőművészt, Nagy T. Katalin és Révész Emese művészettörténészeket –, hogy saját szempontjaik szerint kapcsoljanak be alkotókat a triennálé kiállításába. A kurátorok által meghívott résztvevők munkái automatikusan bekerülnek a Miskolci Grafikai Triennálé 2023 törzsanyagába, azonban az ő esetükben is ugyanazok a technikai feltételek érvényesek, mint a szabad beadás esetében, továbbá a díjak odaítélése szempontjából is ugyanolyan elbírálás alá esnek, mint a pályázati úton beválogatott munkák.

A szeptember 16-i megnyitón ebben az évben is átadják Miskolc Város Nagydíját, valamint az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, vállalatok, intézmények, társaságok által felajánlott díjakat.