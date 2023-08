Elsőként Posta György köszöntötte a résztvevőket. Tokaj város polgármestere elmondta, ez az év ünnepi, hiszen a város 950 éves lett. „Tokaj a magyarság emblematikus városa, a nemzeti összetartozás egyik szimbóluma. Neve az egyetlen magyar helységnév, ami a Himnuszban szerepel. A tokaji aszú számunkra misztérium és valóság is, a világ legrégebbi márkaneve. Büszkék vagyunk arra, hogy több mint fél évszázada itt találkoznak az írók, költők, lapszerkesztők és közművelődési szakemberek – mondta, majd hozzátette, a városháza mellett építik meg együtt a Tokaji Írótábor otthonát. – Hozzon igazi lelki pezsgést, lelki töltődést a résztvevőknek ez a rendezvény.

Az irodalommal és az oktatással foglalkozók hasonló felelősséget vállalnak

Horváth Ágnes, a Tokaj-Hegyalja Egyetem korábbi rektora elmondta, azokat nem fenyegeti az elidegenedés és a gépiesedés veszélye, akik visszatérően jelen vannak a Tokaji Írótáborokban. „Sokféle félelmet plántál belénk a 21. század, az írótáborok alkotói azonban sok embernek adhatnak lelki kapaszkodót egy-egy írással. Az önök által választott út hivatásról és nem munkáról szól. Önök a magaslatokra törekednek, tisztelem az elhivatottságukat. Hasonló a felelősségünk nekünk, a felsőoktatásban dolgozóknak is – utalt arra, hogy a minőségi oktatással igényes társadalmat lehet kialakítani. – Sok felemelő gondolatot, ízes borokat, a régi barátságok felelevenítését és új kapcsolatok létrehozását kívánom önöknek.”

Üdülés vagy munka az írótábor?

Soltész Márton, az egyetem adjunktusa megemlékezett a tavalyi írótábor óta elhunytakról: Mányoki Endre, Kobold Tamás, Kerék Imre, Barna Márta, Pomogáts Béla, Tellér Gyula, Bényei Miklós és Hóvári János. Majd felhívta a jelenlévők figyelmét, nagyon fontos arra törekedni, hogy minden programon részt vegyenek. „Fontos kérdés, hogy üdülés vagy tanácskozás céljából jön-e az ember egy ilyen írótáborba. Most változtatunk a programokon, nem nagy előadások lesznek, hanem inkább kerekasztal-beszélgetések, hogy bárki közbe tudjon szólni. Évek óta ismételgetjük, szeretnénk fiatalítani, s idős barátainkat is itt tartani. Ehhez több találkozás kellene, gazdagabb és folyamatos párbeszéd. Az írótáborok végén ugyanis nagyon lényeges az érdemi szellemi hozam, hiszen nemcsak írókat, hanem igényes olvasókat is nevelnünk kell.”

Új feladatok várnak az új korszakban

Turi Bálint színművész előadása után Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár nyitotta meg a rendezvényt. „A Tokaji Írótábor ötvenéves produktumai megkerülhetetlen nemzeti örökséget, értéket teremtettek, ezért 2021-ben hungarikum lett a programsorozat. Szellemi-közéleti agórává vált. Válaszokat kell találni arra, miként válhat vonzóvá az irodalom az online térben. Mindannyiunk feladata ez, nem csak az irodalommal foglalkozóké. Az írott szó mesterei mindig is identitásmegtartó erővel rendelkeztek. Nemcsak most áll ilyen fontos kérdések előtt az irodalom, hanem minden forrongó történelmi ponton találkozhattunk ezzel, mint ahogyan a kor változásai kapcsán is. Bátor és építő jellegű vitákat és jó szórakozást kívánok önöknek” – mondta.

A hétfőtől csütörtökig tartó Tokaji Írótáborban szó esik az elmúlt ötven évről, írószervezetekről, irodalom és oktatás, valamint irodalom és média kapcsolatáról, folyóiratokról és támogatási rendszerekről, továbbá 20. századi történelmi regényekről. A színházi előadások mellett szerveztek domborműavatást, faültetést, futball mérkőzést és utcazenét is a résztvevőknek.