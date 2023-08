A Making Waves – A hongkongi filmművészet éllovasai a Hongkongi Nemzetközi Filmfesztivál Társaság által bemutatott, a Create Hong Kong támogatásával létrejött vándorfilmes program. A 2023-as kiadás négy városban, köztük Pekingben, Udinében, Balin és Sanghajban indult útjára áprilisban, a CineFest keretében most hat alkotás (Rossz lelkiismeret, Fényes nappal, Ki nem hunyó fények, Őrült világ, Csak a holttestemen keresztül, Az utca napos oldala) látható, amelyek betekintést nyújtanak a nézőknek a hongkongi filmművészetbe. A filmekhez összesen kilenc alkotó érkezik, így a nézőknek közönségtalálkozó keretében lehetőségük lesz megismerkedni velük.

Koreai filmek

A Koreai Filmművészeti Akadémia megalapításának 40. évfordulója alkalmából a koreai filmtörténet három meghatározó rendezőjének alkotásait mutatja be a budapesti Koreai Kulturális Központ. A Koreai filmszekcióban Jang Joon-hwan, Kim Soyoung és Hur Jinho rendezőktől összesen három rövid- (2001 Imagine, Együtt és egyedül, Téli káprázat) és három nagyjátékfilmet (A nomádok hangja: Korjo Arirang, Mentsétek meg a zöld bolygót!, Karácsony augusztusban) láthat a közönség. Kim Soyoung egyben a versenyfilmes zsűri tagja, A nomádok hangja: Korjo Arirang vetítése után közönségtalálkozón vesz részt.

Egy klasszikus és a Jégvarázs

Miloš Forman klasszikusa, az Amadeus forgatása éppen negyven éve volt a még kommunista Prágában és más cseh városokban. Az összesen nyolc Oscarral – köztük a legjobb filmnek járóval – kitüntetett remekmű nagy vásznon és tökéletes hanggal igazi élmény.

Jelenet Milos Forman Amadeus című filmjéből

Forrás: CineFest

A CineClassics közönsége most így élvezheti. Szeptember 8-án, 18 órakor a Béke teremben a vetítés előtt Muszatics Péter, a CineClassics kurátora mond bevezetőt a film előtt.

Idén ünnepli 100. születésnapját a Disney stúdió. A Disney animáció 100 éve programban szeptember 3-án 14 órától a Pressburger teremben a Jégvarázs kínál tökéletes családi szórakást. Az idén tízéves film egyben a Disney stúdió egyik legnagyobb sikere.

A CineFest új, a fiatal nézőket célzó, CineTeens programjának központjában a médiatudatosság áll. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a CINE-MIS Nonprofit Kft. és a Miskolci Egyetem közös konferenciája, a Film, web 2.0, web 3.0 avagy az audiovizuális innováció és a metaverzum kapcsolata szeptember 7-én, 9.30-tól lesz a Miskolci Egyetem főépületének Üveg előcsarnokában. Az előadások a tudatos internethasználat és az okos digitális képességek kihívásait, megoldásait, jó gyakorlatait járják körbe a közösségi médiától a mesterséges intelligencia és a deep fake világáig.

Százéves a Disney stúdió | Forrás: CineFest

Roma Kép - másképpen

A CineFest 16 éven át szervezte meg a Roma Kép elnevezésű programot, melynek elsődleges célja a romák mozgóképes ábrázolásának vizuális antropológiai fókuszú elemzése volt. 2023-ban a program szélesebbre nyitja kapuit: ennek jegyében idén a programban látható Hajnal Gergely Magyar Mozgókép Díjas alkotása, a Szabadító, valamint visszatér a fesztiválra a 2021-es Roma Kép egyik díjazott rendezője, Králl Kevin, aki egy látássérült férfi mindennapjait mutatja meg ezúttal (Ha egy kék lufi lennél). Derzsi Mátyás Csókot kaptam az ördögtől című alkotásában a CineFest tavalyi Életmű-díjasa, Molnár Piroska is felbukkan.

Az Iránytű dokumentumfilmes blokk az idén 20 éves Kunt Ernő Képíró Műhelyre koncentrál.

Főszerepben Miskolc

Az Otthonunk Miskolc program célja helyi vagy helyi kötődésű alkotók munkáit elhozni és bemutatni a nagyközönségnek. Idén Kerényi László A Zrínyi mindig visszavár című filmje látható.

Kerényi László filmrendező

Fotó: Ádám János

A Miskolcon működő Kinodomino négy vetítéssel jelentkezik az idei CineFesten. A dokumentumfilmek széles spektrumából válogatnak, változatos kísérőprogramokkal kiegészülő eseményeikre, különleges, alternatív helyszíneken várják az érdeklődőket. Lesznek vetítések a Grizzly Music Pubban, az Otthonkában, az Avas Kapujában, a Gonda Pincészetben.

... és a finnek

Tampere Miskolc legrégebbi testvérvárosa, az együttműködés éppen hatvan évvel ezelőtt köttetett meg a finn településsel. Ennek apropóján a CineFest is finn programmal jelentkezik. A 60 Tampere – Miskolc program részeként vetített We Runed – Shortsongs from North egy filmes, multidiszciplináris művészeti sorozat egy új korszakból, amelyet a finn nemzeti eposz, a Kalevala ihletett.

A fenti események a Making Waves és a Koreai filmszekció nagyjátékfilmjeit leszámítva ingyenesen látogathatók.