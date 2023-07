A Déryné Program küldetése, hogy a színházi élményt azokhoz is eljuttassa, akiknek a kultúrához való hozzáférése korlátozott. A program egész éves működésének csúcspontja a Déryné Fesztivál, amely a KultCamp táborral kiegészülve a kultúra mellett a fiatalok tehetséggondozását és színházi nevelését is zászlajára tűzte.

A fesztivál először ad otthont a KultCamp tábornak: a Déryné Program által életre hívott KultUp program és a Rákóczi Szövetség együttműködésének köszönhetően 450 középiskolás diák érkezik Sátoraljaújhelyre.

A középiskolások tehetséggondozására és színházi nevelésére életre hívott KultUp program az indulása óta eltelt alig öt hónapban mintegy 15 ezer diákot ért el, a tábor pedig a színházi roadshow kiteljesedése, ahol fontos szerep jut a közösségépítésnek.

A KultCamp táborban készségfejlesztő foglalkozások, kvízversenyek, kirándulások és sportversenyek várják a fiatalokat, de táncházzal, filmvetítésekkel és koncerttel is készülnek a szervezők.

Filmek, előadások

A Déryné Társulat Szemet szemért című előadásával kezdődik a fesztivál. A társulat színművészeivel nemcsak a színpadon találkozhat a közönség, de a filmvásznon is, a Déryné ifjasszony című előadás alapján készített tévéjátékot is levetítik, valamint közönségtalálkozóval is készülnek a szervezők.

Széphalmon, a Kazinczy Ferenc emlékpark ad otthont a gyermekprogramoknak, valamint ott lesz látható a Petőfi percei című előadás Havasi Péter főszereplésével pénteken. Emellett felolvasószínházzal és bábszínházzal is várják a szervezők a legkisebbeket.

A Déryné Társulat produkcióin túl a Völgyszínházban látható lesz a Forrás Néptáncegyüttes Mestermunka című táncelőadása. Az István, a király című rockoperát a Várudvari Nyári Színház hozza el, míg a zárónapon a Két összeillő ember című produkciót tekintheti meg a közönség a Békéscsabai Jókai Színház előadásában.