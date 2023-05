A lábuk alatt tocsogósra ázott vörös szőnyeg látszólag mit sem zavarja a vakuk kereszttüzében mosolygó hírességeket. Milliókban mérhető az egy-egy premier előtt a palota hosszú lépcsősorán felvonuló ruha- és ékszerparádé. A csillogás azonban itt nem kizárólag a sztárok kiváltsága, a premiervetítésekre mindenkinek kötelező az esélyi ruha, tűsarkúval, illetve a férfiaknak a szmoking csokornyakkendővel, de az utánvetítéseket is sokan a tisztelik meg elegáns öltözékükkel, még tovább emelve ezzel a fesztivál fényét és eleganciáját.

A fesztivál első hétvégéje mindig a leglátogatottabb, megszokott tehát, hogy a nagy premierek többségét ekkorra időzítik a szervezők. Indiana Jones után, most Martin Scorsese és Leonardo DiCaprio legújabb közös vállalkozása, a Megfojtott virágok (The Killers of the Flower Moon) tartotta leginkább izgalomban a közönséget. Már a vetítés előtt hosszú sor kígyózott, a sajtóvetítésen pedig egyetlen hely nem maradt üresen a körülbelül 1500 főt befogadó vetítőteremben.

David Grann regényének adaptációja az amerikai történelem sötétfoltjával, az őslakosok kizsákmányolásának és kipusztításának egy korábban fel nem dolgozott fejezetével foglalkozik, egyben emléket állít az FBI megalakulásának is. Scorsese ismét régi alkotótársaival Robert De Niroval és Leonardo Di Caprioval dolgozott együtt, a két zseniális színésznek pedig igazi jutalomjáték a rájuk bízott szerep, látszólag lubickolnak is benne. A három és félórás játékidőre sok mozinéző szisszenhet fel, Cannes-ban erre már a szemünk se rebben, hisz a versenyfilmek többsége két-háromórás alkotás, de van ennél hosszabb is a programban, mint például Wang Bing Sping című dokumentumfilmje, mely szintén versenyben van idén az Arany Pálmáért.

Váró Kata Anna

Cannes, 2023. május 21.