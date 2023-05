Kedveztek a gyerekeknek

„Színházunk ebben az évben ünnepli fennállásának 200. évfordulóját” – köszöntötte a jelenlévőket Radnai Erika, a Miskolci Nemzeti Színház rendezőasszisztense. „Ezen jeles alkalomból közösségi oldalunkon rajzpályázatra tettünk felhívást a kicsiknek. A nagyobbak pedig akár verseket, vagy köszöntőket is írhatnak a születésnapos színházunknak. A gyermekeknek mesesarkot is kialakítottunk a jegyirodánk mögötti területen, ahol zenével, tánccal szeretnénk kedveskedni az apróságoknak. Balettművészeink és jelmezbe bújt énekeseink izgatottan várják a fiatal színházkedvelőket. Darabjaink emblematikus kellékeit is megnézhetik nézőink, azokkal akár fotót is készíthetnek. Ha posztolnának róla és megjelölnek minket bejegyzéseikben, mi is viszontláthatjuk önöket. Sőt, most akár személyesen is találkozhatnak és feltehetik kérdéseiket a művészeti tanács tagjainak. A kertben elhelyezett ládikába pedig névre szóló leveleket lehet bedobni a levél írójának e-mail címe feltüntetésével. A művészek így készséggel tudnak válaszolni, akár írásos, vagy videóüzenet formájában a színház Facebook-oldalán.

Kulturális zászlós hajó

Ezt követően a Miskolci Nemzeti Színház múltjáról és jelenéről esett szó.

„A Miskolci Nemzeti Színház csoda épülete kétszáz évvel ezelőtt 1823. augusztus 24-én, délután öt órakor nyitotta meg a kapuit. Ez volt az első magyarul játszó kőszínház a Trianon utáni Magyarországon. 1821-ben Kolozsváron, két évvel megelőzve minket, már megnyílt az első magyar kőszínház. Viszont abban az időben Erdély közigazgatásilag nem tartozott Magyarországhoz, ezért nem tévedek” – hangsúlyozta Béres Attila színházigazgató. „Végtelenül büszke vagyok arra, hogy Miskolc egy ilyen csodálatos kulturális zászlós hajót kétszáz éve a viharos, vagy néha csendes tengeren, de hihetetlen energiával és odaadással működtet. Egy hajó csak akkor megy ilyen jól, hogyha olyan matrózok vannak rajta, mint Piszkos Fred matrózai Az elveszett cirkálóban. Ez a társulat ilyen. Ha kell elegáns úriember, ha kell csibész, ha kell bármi, hiszen a legjobb színészek vannak közöttük. Azonban a legfontosabb dolog az, hogy mi ezt azért csináljuk, mert a fő hivatásunk mégis csak az, hogy örömet okozzunk a nézőknek. Ennél fontosabb nincs, aki mást mond a színházról az hazudik.”

Béres Attila a bemutatókról is szót ejtett

Fotó: Bujdos Tibor

Öt remek külföldi társulat

A hallgatóság megismerhette a Miskolcra érkező vendég színtársulatokat is.

„Pár napja elindítottuk a színházi olimpiának köszönhetően azt a vendégségsorozatot, amely a 200. évforduló egyik fontos eseménye. Itt volt egy svájci színház. Az elmúlt napokban pedig az idősebb testvérünk, a Kolozsvári Állami Magyar Színház két fantasztikus előadással. Mi most egy kicsit felnéztünk a kolozsvári színházra és látjuk, hogy van még hová fejlődnünk. Október folyamán vendégül látjuk a Comédie-Francaisét a Tartuffe című előadással. Azt követően a bukaresti Bulandra Színház érkezik hozzánk Yasmina Resa Művészet című darabjával, illetve itt volt a Vertigo Balett, amely maga volt a nagybetűs csoda” – sorolta a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója.

Csárdáskirálynő eredetiben

A nagyszínházban klasszikus és Miskolcon most debütáló darabok is lesznek majd.

„2023. augusztus 24-én, délután öt órakor mi is ugyanazt az előadást fogjuk bemutatni, amit megnyílásakor a színház. Ez Kisfaludy Károlynak A tatárok című darabja. Ezt követően érkezik egy sokak által vágyott, várt és szeretett színdarab, a Csárdáskirálynő című operett. Ha a világban azt mondjuk, hogy magyarság, akkor két dolog jut egyből eszébe a külföldieknek: Puskás Ferenc és a Csárdáskirálynő. Az utóbbi talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy a világ egyik legismertebb darabja. Egy pár évvel ezelőtti felmérés szerint nem telik el úgy perc a világon, hogy valamelyik csatornán ne szólnának Kálmán Imre slágerei. Azt kevesen tudják, hogy ezt a darabot egy olyan úriembert Jenbach Béla színész, szövegíró írta, aki pár házzal innen született Miskolcon. Mi nagy százalékban visszatérünk az eredeti miskolci változathoz, ami az itteni casinóban játszódott. A harmadik bemutatónk egy olyan színdarab, amit a kétszáz év alatt soha nem játszottak Miskolcon. Ez Arthur Miller a Salemi boszorkányok című nagyon jó darab. Talán az egyik legnagyobb fájdalmam, mióta igazgató vagyok, hogy itt volt egy csodálatos Bartók Plusz Operafesztivál, amely már nincs. Miskolc hírét vitte a világba és erősen kötődött a Miskolci Nemzeti Színházhoz. Mi a jövő évadban egy kicsit erre a hiányra is apellálunk és Bartók Béla A kékszakállú herceg vára című operáját mutatjuk be. Nem lehet olyan néző ma Miskolcon, aki ne találjon a maga ízlésének megfelelő műfajt. Legyen az bohózat, vígjáték, operett, dráma, vagy más. Azért, hogy a vígjáték se hiányozzon, műsorra tűztük a színházban Ray Cooney és John Chapman Kölcsönlakás című művét” – ismertette Béres Attila.

Ibsen nélkül nincs 200. év

A Miskolci Kamaraszínházban és a Játékszínben is vonzó tematika várja a nézőket.

„A kamarában egy mesejátékkal kezdünk, Lázár Ervin Berzsián és Dideki című darabját mutatjuk be elsőként. A következő bemutatónk egyik legnagyobb magyar drámaírónk Molnár Ferenc, Az üvegcipő című darabja lesz. Aztán szintén egy klasszikus következik Anton Pavlovics Csehov Ivanov című színműve. A kamaraszínházi műsort Puskin Anyeginjéből írt balett zárja. Színházunkban a rendezők nagyon szeretik Ibsent, személyesen én magam is nagyon szeretem, ezért Ibsen nélkül nincs kétszázadik év. Rusznyák Gábor színművész rendezésében láthatják a kedves nézők a Játékszínben Ibsen Hedda Gablerét. Utána ugyanitt Büchner Leonce és Lena című darabját láthatják, illetve A szerelem hatalma című balettet tűzzük műsorra. Van két meglepetésünk is. Jó pár éve mutattuk be Ibsen Vadkacsáját. Ezt Rusznyák Gábor új rendezésében mutatjuk be. A Játékszín bizonyára legérdekesebb bemutatója lesz Fandl Ferenc és Harsányi Attila színművészek rendezéséven a József Attilát meg fogom ölni – szubjektív kutakodás című előadás” – számolt be a színházigazgató.