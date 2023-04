„Azt mondtuk, hogy a 2023 a Kultúra éve lesz és láthatóan ez így is történik városunkban, hiszen nagyon különleges lesz ez az egész év, 60 éves lesz idén a Miskolci Szimfonikus Zenekar, 200 éves a Miskolci Nemzeti Színház, 30 éves a Csodamalom Bábszínház és készülünk az 50 éves Rockfesztiválra is és nem utolsósorban, 40 éves a Miskolci Állatkert is. Ebből a sorból kiemelkedő a színház 200 éves évfordulója, melyben a zenészek is aktívan részt vesznek” – emeltei ki Bazin Levente, majd hozzátette, de ennek az évnek az erejét az is mutatja, hogy összefogott az város teljes művészeti gárdája és próbálnak hozzátenni ehhez az alaklomhoz, hogy még színvonalasabb legyen ez az év. Az idei év csúcspontja, május 11. , Miskolc Város Napja, melyet ünnepi közgyűléssel ünneplünk, ahol átadják a város kitüntetettjeinek az elismeréseket, de ez most egy egész héten át tartó programsorozat lesz. És este többek között Robi Lakatos ad majd koncertet. De a Borangolás és a Városjárás is ebbe az időszakba várható, mondta az önkormányzati képviselő.

Fotó: Ádám János

A vendégeket Borkúti László, Kulturális Tanácsnok köszöntötte városunkban, majd Bárány Zoltán a Miskolci Bartók Béla Zene- és Táncművészeti Szakgimnázium zenei igazgatóhelyettese, a Magyar Klarinét és Szaxofon Társaság elnökségi tagja elmondta, hogy megtiszteltetésnek érzi, hogy ilyen vendégeket fogadhat a város. A nemzetközileg is mélán elismert miskolci középfokú művészeti oktatás, ami a Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium, a Zenepalotában ad helyet ennek a rendezvénynek.

„Nekem az volt az elképzelésem, hogy egy olyan szakmai napot állítsunk össze, ahol nem csak egy korosztályra fókuszálunk, hanem a művészetoktatás minden lépcsője lehetőséget kapjon. A jelenlévő művészek vállalták azt, hogy a nap folyamán felváltva mesterkurzust adnak, kiragadva egy-egy művet, és egy nyilvános klarinét óra keretében, a különböző instrukciókat el tudják sajátítani. Miskolcra várhatóak Debrecenből, Pécsrő, Békéscsabáról és többek között Budapestről is muzsikusok. Este pedig a jelenlévő művészek adnak koncertet, a Miskolci Big Band részvételével, emelve a rendezvény színvonalát” – tudtuk meg.