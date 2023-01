Két művészeti központ, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) és a Magyar Képzőművészeti Egyetem tartott felvételi tájékoztató napot a Miskolci Galéria Rákóczi-házában. A 11. és 12. évfolyamos diákok és tanáraik kaphattak képet egyetemi képzésekről.

Tanárok a Képzőről

„Egerben a Képzőművészeti Tanszék és a Vizuális Nevelés és Művészetelméleti Tanszék képviseli a művészeti képzést. A tanári karban nagy átfedések vannak Budapesttel. Például Erőss István, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektora is tanít nálunk. Két éve a katolikus egyház lett az egyetem fenntartója, de ez a képzés jellegén nem sokat változtatott – mondta dr. habil. Lenkey-Tóth Péter egyetemi docens, szakfelelős, az EKKE Bölcsészettudományi és Művészeti Karának szakfelelőse. – Két részből áll a felvételi vizsga. Az online alkalmassági vizsgára 10 rajzot és 10 szakmai munkát tartalmazó mappát kell benyújtani 2023. május 17., 17 óráig. A gyakorlati felvételi vizsga július 3-án és 4-én 9 órától lesz, július 7-én egy pótnapot is tartunk. A felvételi részleteiről az intézmény honlapján lehet tájékozódni. A Miskolci Galériában és az egri egyetemen is lesz felvételi előkészítő 2023. március 4-től május 20-ig szombatonként.”

Grafika, festészet, szobrászat

Az egri művészképzés családias, a hallgatók kiállítási lehetőséget kapnak, és külföldi egyetemekre is áthallgathatnak.

„A grafikus szak osztatlan, ötéves képzés, ahová 12–18 főt veszünk föl. A magas óraszámú rajz mellett megtanítjuk a mélynyomás, a magasnyomás, a szitanyomás és a litográfia sokszorosító grafikai technikákat. Harmadév után választható a művészeti illusztráció specializáció, amelynek felében a digitális illusztrációs lehetőségeket mutatjuk be. A festő szak osztatlan, ötéves képzésen idén indult, ahol külföldi hallgatóink is vannak. Itt nagy hangsúlyt helyezünk a diákok egyéni fejlesztésére. A hároméves képi ábrázolás alapszak elméleti képzést ad, és innen festő, illetve természetművészet specializációra lehet továbbmenni, utóbbi magában foglalja a szobrászatot is. Az alapszakra épül a művészeti instruktor mesterszak, amely lényegében kurátorképzés. A hallgatók alkotásait kiállítjuk, művésztelepeken vehetnek részt. Emellett jók a kapcsolataink kelet-európai és ázsiai művészeti egyetemekkel” – tájékoztatott dr. habil. Lenkey-Tóth Péter.

Hasznos kiegészítő szakma

Két úton is szerezhető tanári képesítés Egerben, ami a későbbi elhelyezkedés során mentőöv lehet. „A vizuáliskultúra-tanárokat tíz féléves osztatlan szakon képezzük. Számukra kötelező egy másik tudományterületen is tanárképes szakot végezni. A művészeti alapképzést választók pedig utólag is elvégezhetik a tanári mesterképzést – mutatta be a képzést dr. Orosz Csaba, az EKKE Vizuális Nevelés és Művészetelméleti Tanszékének vezetője és a Magyar Képzőművészeti Egyetem oktatási rektorhelyettese. – Tanári szakra nem szükséges a mappát előre beküldeni a felvételire, hanem a gyakorlaton helyben értékeljük. Itt a képzés átfogóbb jellegű, mint a művészeti képzéseken, és a kreativitásra helyezzük a hangsúlyt.”

A Magyar Képzőművészeti Egyetem kínálatára egy másik cikkben visszatérünk.