Ifjúsági koncertsorozatot indított a Jazzformers Miskolcon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, hogy elmeséljék a jazz történetét.

Szalkay Dávid, az együttes moderátora szerint a koncerteken megismertetik az afrikai és amerikai zenei műfajok összeolvadását, miközben a történet során felbukkanó hangszereket is bemutatják a közönségnek. Ifjúsági hangversenyeik az adott korosztály igényeihez igazodó, élményszerű, ugyanakkor ismeretet is adó előadások, interaktívak, sokszor humorral fűszerezve. A koncert során ugyanis a gyerekek is szerepet kapnak, és közösen énekelhetik az együttessel kedvenc rajzfilmjeik dalait is.

Az előadásokat a Filharmónia Magyarország szponzorálásával rendezik meg.